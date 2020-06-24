У випуску "Pro новини" за 24 червня – Путін провів парад Перемоги у Москві. Попри COVID-19, на Червоній площі перебували понад тисяча військових. Все задля того, аби підняти рейтинг, адже незабаром вибори. Минув місяць від дня, коли у райвідділку поліції Кагарлика поліцейські знущались та ґвалтували 26-річну жінку.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Повені на Західній Україні не припиняються. Там досі тривають опади, а річки виходять з берегів та затоплюють усе навколо.