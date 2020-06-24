В выпуске "Pro новости" за 24 июня – Путин провел парад Победы в Москве. Несмотря на COVID-19, на Красной площади находились более тысячи военных. Все ради того, чтобы поднять рейтинг, ведь скоро выборы. Прошел месяц от дня, когда в райотделе полиции Кагарлыка полицейские издевались и насиловали 26-летнюю женщину.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: Наводнения на Западной Украине не прекращаются. Там до сих пор идут осадки, а реки выходят из берегов и затапливают все вокруг.