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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19

Pro новини: Як вберегтися від свавілля поліції. Праймеріз у "слуг народу"

Випуск новин -

У випуску програми Pro новини за 26 травня – на Київщині спалахнув скандал, у Кагарлику поліцейських підзрюють у зґвалтуванні та катуванні. Що робити, якщо свалілля з боку поліції – з'ясовували журналісти 24 каналу. Серед "слуг народу" потенційних кандидатів у мери столиці виявилось забагато і тому монобільшість вирішила провести праймеріз.

Також у випуску Pro новини на 24 каналі:

26 травня 2014 року між українськими військовими та проросійськими бойовиками відбувся перший бій за Донецький аеропорт. 

Теги: Слуга народу Скандал Зґвалтування у Кагарлику Новини України Випуск новин
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