Pro новини: Як вберегтися від свавілля поліції. Праймеріз у "слуг народу"
У випуску програми Pro новини за 26 травня – на Київщині спалахнув скандал, у Кагарлику поліцейських підзрюють у зґвалтуванні та катуванні. Що робити, якщо свалілля з боку поліції – з'ясовували журналісти 24 каналу. Серед "слуг народу" потенційних кандидатів у мери столиці виявилось забагато і тому монобільшість вирішила провести праймеріз.
Також у випуску Pro новини на 24 каналі:
26 травня 2014 року між українськими військовими та проросійськими бойовиками відбувся перший бій за Донецький аеропорт.
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