Pro новини: Як вберегтися від свавілля поліції. Праймеріз у "слуг народу"

У випуску програми Pro новини за 26 травня – на Київщині спалахнув скандал, у Кагарлику поліцейських підзрюють у зґвалтуванні та катуванні. Що робити, якщо свалілля з боку поліції – з'ясовували журналісти 24 каналу. Серед "слуг народу" потенційних кандидатів у мери столиці виявилось забагато і тому монобільшість вирішила провести праймеріз.

Також у випуску Pro новини на 24 каналі: 26 травня 2014 року між українськими військовими та проросійськими бойовиками відбувся перший бій за Донецький аеропорт.