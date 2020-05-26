Pro новости: Как уберечься от произвола полиции. Праймериз у "Слуг народа"
В выпуске программы Pro новости за 26 мая – на Киевщине вспыхнул скандал, в Кагарлыке полицейских подоздевают в изнасиловании и истязании. Что делать, если произвол со стороны полиции – выясняли журналисты 24 канала. Среди "слуг народа" потенциальных кандидатов в мэры столицы оказалось много и поэтому монобольшинство решило провести праймериз.
Також у випуску Pro новини на 24 каналі:
26 травня 2014 року між українськими військовими та проросійськими бойовиками відбувся перший бій за Донецький аеропорт.
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