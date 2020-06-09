Увага світової громадськості в останні дні прикута до гасел і вимог, пов'язаних з життям і смертю афроамериканців.

В тысячах публикациях утверждается, что частотность убийств чернокожих жителей США заметно выше, чем представителей других расовых (а в сравнении с испаноязычными – и этнических) групп. Популярным лозунгом последних дней стал BLM – Blacks Lives Matter (Черные жизни имеют значение). Другим частым требованием стало Defund the police (Прекратить финансирование полиции). Городской совет Миннеаполиса даже уже принял резолюцию о роспуске местного департамента полиции.

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Что действительно происходит с гибелью афроамериканцев?

К чему может привести осуществление упомянутых требований? Как уже было показано в материале "Институциональный расизм наоборот, или привилегированное положение чернокожих преступников", на 100 тысяч преступлений насильственного характера число погибших чернокожих, арестованных в 2018 году в США, было примерно вдвое ниже, чем число погибших в аналогичных обстоятельствах арестованных среди белых, испаноязычных, азиатов (показатели полицейского насилия по отношению к преступникам из трех последних групп не имеют значительных отклонений друг от друга и примерно одинаковы).

Таким образом, если по отношению к чернокожим жителям США со стороны американской полиции и наблюдается политика "институционального расизма", то это, очевидно, политика "институционального расизма наоборот". Иными словами, преступники-афроамериканцы, совершающие преступления насильственного характера, являются наиболее привилегированной расовой группой, к представителям которой полицейское насилие применяется в наименьшей мере.

Кроме того, в течение 2015-2020 гг. по отношению именно к этой группе преступников происходит значительное и последовательное ослабление применения полицейского насилия – более последовательное, чем по отношению к любой другой крупной расовой или этнической группе.

Очевидно, что лица, погибшие от рук полицейских, составляют лишь часть от общего числа погибших.

В 2018 году от рук полиции погибли 992 человека, или 15,1% от общего числа погибших в 6570 человек. Распределение числа лиц, погибших от рук полиции, по расовым группам выглядит следующим образом.



Все погибшие и погибшие от рук полицейских по расовым / этническим группам, 2018 год

Нетрудно видеть, что значения удельного веса погибших от рук полиции в общем числе погибших по двум крупным расовым (белые и азиаты-индейцы-аляскинцы-гавайцы, в дальнейшем в этом тексте по отношению к этой группе используется термин "азиаты") и одной этнической (испаноязычные) группам весьма близки (21,6%, 19,3% и 17,9%). Из этого ряда сильно выпадает лишь показатель удельного веса чернокожих жителей США (7,2%), который оказывается вдвое ниже, чем в среднем по стране (15,1%) и примерно в три раза ниже, чем для любой иной крупной расовой и этнической группы – белых, азиатов и испаноязычных (17,9 – 21,6%). Таким образом, появляется дополнительное подтверждение высказанного ранее наблюдения о наличии институционального расизма наоборот – чернокожие преступники пользуются очевидно привилегированным положением со стороны американской полиции.

Поскольку на американскую полицию приходится лишь чуть более 7% от общего числа погибших афроамериканцев, то, естественно, встает вопрос о том, кто является причиной гибели их большей части, почти 93%?

Данные о числе погибших людей по расовым группам предоставляет ФБР; последняя дата, для которой обнародованы соответствующие данные, – это 2018 год. В классификации ФБР в группе "Другие" (Other) объединены сведения, относящиеся к азиатам, американским индейцам, аляскинцам, гавайцам, жителям островов Тихого океана.

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Распределение числа жертв по расовым группам

Нетрудно видеть, что удельный вес чернокожих в общем числе погибших (48,4%) существенно – почти в четыре раза – превышает их удельный вес в общей численности населения США (12,7%).

Для всех других крупных расовых и этнических групп характерно иное соотношение – удельный вес погибших их представителей меньше, чем удельный вес этих групп во всем населении страны (для белых – почти вдвое). Таким образом, утверждение, воспроизведенное в самом начале текста (о более высокой частотности убийств чернокожих), действительно соответствует фактам. Риск погибнуть насильственной смертью у афроамериканца:

– в 3,8 раза выше, чем в среднем по США;

– в 4,8 раза выше, чем у испаноязычного;

– в 7,4 раза выше, чем у белого;

– в 7,7 раза выше, чем у азиата.

Почему число убийств среди чернокожих жителей США больше всего

Почему уровень убийств чернокожих жителей США настолько отличается от соответствующих показателей для представителей всех других расовых и этнических групп американского населения?

На эти вопросы статистика ФБР дает ответы, сводящиеся к двум главным тезисам.

Первый тезис заключается в различиях интенсивности распространения культуры насилия по расовым/этническим группам. Показателем этого явления служит число убийц на 1 млн жителей соответствующей расовой/этнической группы.

Число убийц на 1 млн жителей своей расовой/этнической группы среди афроамериканцев (78,8) выше, чем:

– в среднем по стране – в 3,8 раза (20,6);

– среди испаноязычных – в 5,2 раза (15,3);

– среди белых – в 7,4 раза (10,6);

– среди азиатов – в 8,1 раза (9,8).

Второй тезис заключается в том, что насилие, сопровождаемое убийствами, направлено преимущественно (по крайней мере, пока) на представителей своей расовой/этнической группы. Поэтому число жертв убийств на 1 млн жителей среди афроамериканцев намного выше, чем у белых, испаноязычных, азиатов.

Показательно сопоставление интенсивности убийств, совершаемых, например, белыми и черными.

Во-первых, белые, численность которых примерно в пять раз превышает численность черных, совершают на 1 млн жителей всего населения США в среднем примерно в полтора раза меньше убийств, чем черные. Во-вторых, убийства, совершаемые белыми, распределяются относительно пропорционально между различными демографическими группами. В отличие от этого убийства, совершенные черными, очевидным образом концентрируются на представителях своей расовой группы.

Эта статистика подтверждается распределением числа убийств, совершаемых афроамериканцами, по расовым группам. Почти 82% убийств, совершенных чернокожими убийцами, осуществлены против представителей именно своей расовой группы. Распределение числа погибших афроамериканцев в зависимости от расовой/этнической принадлежности преступника, совершившего убийство, четко выделяет главную причину насильственных смертей среди чернокожих американцев – это чернокожие убийцы.

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Как показывает статистика убийств, 88,9% всех погибших чернокожих жителей США погибли от рук чернокожих жителей США.

Иными словами, представители всех других расовых и этнических групп (белые, испаноязычные, азиаты), составляющие в совокупности 87,3% населения США, ответственны за 11,1% от общего числа погибших афроамериканцев. В то же время афроамериканцы, составляющие 12,7% от всего населения США, несут ответственность за гибель 88,9% афроамериканцев. Таким образом, риск афроамериканца быть убитым афроамериканцем превышает его же риск быть убитым представителем любой другой расовой или этнической группы ровно в 55 раз.