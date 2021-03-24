Раніше теж було непросто. Ми не могли планувати на рік вперед, але хоча б могли приблизно припустити, що буде завтра. Сьогодні ми такої розкоші позбавлені. Далі читайте російською.

Завтра может быть новый штамм, новый локдаун, новый кризис и новые неприятности.

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Сохранять психологическую стабильность в нестабильном мире – многим эта задача наверняка кажется невыполнимой.

Как смотреть в завтрашний день без паники

Тем не менее, я сформулировал для себя пять простых правил, следуя которым умудряюсь смотреть в завтрашний день если не с уверенностью, то хотя бы без паники.

1. Сосредоточиться на своих делах, своем мире, семье, детях. Это важно в любых условиях – независимо от эпидемиологической и политической обстановки.

2. Побольше читать (по возможности еще и писать), смотреть хорошее кино, слушать лекции о культуре (горячо рекомендую культуролога Татьяну Черниговскую). Уверен, что именно культура делает человека человеком и помогает ему оставаться человеком, что бы ни происходило.

3. Следовать приятным повседневным ритуалам, даже если на завтра запланирован конец света. Если таких ритуалов нет – придумать их. Для меня, например, одним из таких ритуалов служит ежедневное поливание домашних растений.

4. Заниматься не только интеллектуальным трудом, но и физическим. Когда меня донимают дурные мысли, я беру ведро и швабру и отправляюсь мыть подъезд в своем доме. Соседи мне за это очень благодарны, хотя и немного шокированы.

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5. Жениться (или выйти замуж). Этот совет работает только при наличии по-настоящему близкого и любимого человека. Лучшего способа обрести душевную стабильность человечество пока не придумало. Попробуйте, это действительно работает!