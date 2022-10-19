У Путіна справи кепські, – Данілов про останні рішення на російському Радбезі

Чим довше триває війна Росії проти України, тим більше проблем буде у Кремля надалі. Водночас рішення про запровадження "воєнного стану" на тимчасово окупованих українських територіях було імпульсивним.

В таких умовах країни Заходу продовжуватимуть підтримувати Україну у протидії російській агресії. Про це 24 каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

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Секретар РНБО зазначив, що у Путіна "годинник з кожним днем, з кожною годиною та з кожною секундою" рухається у напрямку "закінчення днів світлого життя, яке Росія собі намалювала".

Росіяни останнім часом роблять доволі імпульсивні кроки з тих чи інших речей: то одну заяву зроблять, то другу, то третю – розуміємо, що справи у них кепські. Але ще раз наголошую: нам треба триматися й тримати стрій, тому що вважати, що все буде просто – я такого ніколи не казав й не скажу,

– пояснив чиновник.

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За його словами, на тлі цього нова зустріч представників Великої Британії та США має для України лише позитиви.

"Ці країни є стратегічними партнерами України. Мова йде про те, що підтримка нашої країни продовжуватиметься. Це країни, які з першого дня великого вторгнення Росії заявили про свою позицію, вони від неї не відмовляються і дуже уважно, як і ми, слідкують за тими подіями, що відбуваються на території Росії", – додав Данілов.

На його думку, якщо Росія прийме рішення використовувати "ті чи інші знаряддя", Україна вважатиме, що відповідь має бути "миттєвою та адекватною тим загрозам, що є для світу".

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