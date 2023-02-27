У Харкові затримали представників нової так званої субкультури ПВК "Реган". Цей небезпечний рух започаткувався у Росії, його прихильники виступають проти футбольних фанатів, мігрантів і вихідців із Кавказу.

Дивіться також У Кременчуці горе-мати відправила майже роздягнену 2-річну дитину викидати сміття

ПВК "Реган" хотіли влаштувати у Харкові масову бійку

У центрі Харкова поліція затримала підлітків, які планували влаштувати масову бійку. Поліція встановила, що цей так званий "флешмоб" вигадали в Росії.

Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що поліція вже запрошує до відділку батьків дітей. З ними проводитимуть профілактичні бесіди.

Російські вбивці і мародери запустили флешмоб для підлітків, результатом якого повинна була стати масова бійка. Поліція оперативно затримала усіх юнаків, які включилися в цю небезпечну гру. Зараз поліція запрошує батьків, з ними зустрічатимуться ювенальні поліцейські й проводитимуть профілактичні бесіди,

– сказав він.

Тимошко зауважив, що росіян цікавить лише хаос, паніка, біль і страждання інших людей й для свої цілей вони не жаліють ні літніх, ні дітей. Він закликав батьків бути уважними до своїх дітей, спілкуватися з ними, бути відвертими. Та допомагати розібратися в тому, що є добром, а що злом.

Сьогоднішня подія на площі Конституції – ще один факт злочинної діяльності Росії, направленої проти наших дітей. Я звертаюся до всіх дорослих. Будьте уважними з вашими дітьми, підтримуйте з ними постійний зв’язок, допомагайте їм розібратися в тому, що відбувається, де добро, а де зло,

– наголосив він.