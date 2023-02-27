В Харькове задержаны представители новой так называемой субкультуры ЧВК "Реган". Это опасное движение началось в России, его сторонники выступают против футбольных фанатов, мигрантов и выходцев из Кавказа.

Смотрите также В Кременчуге горе-мать отправила почти раздетого 2-летнего ребенка выбрасывать мусор

ЧВК "Реган" хотели устроить в Харькове массовую драку

В центре Харькова полиция задержала подростков, планировавших устроить массовую драку. Полиция установила, что этот так называемый "флешмоб" придумали в России.

Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что полиция уже приглашает в отделение родителей детей. С ними будут проводить профилактические беседы.

Российские убийцы и мародеры запустили флешмоб для подростков, результатом которого должна была стать массовая драка. Полиция оперативно задержала всех включившихся в эту опасную игру юношей. Сейчас полиция приглашает родителей, с ними будут встречаться ювенальные полицейские и проводить профилактические беседы.

– сказал он.