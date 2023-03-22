Підозру отримав черговий фігурант п'яних вечірок у Києві, розголос про які з'явився на початку лютого. Тоді повідомляли, що хлопці запрошують дівчат, щоб споювати їх та на камеру знущатися.
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21-річний блогер – новий підозрюваний
Як зазначив начальник поліції у Київській області Андрій Нєбитов, підозру вручили 21-річному блогеру. Він, за словами правоохоронців, "був співучасником сексуального насильства та здійснення відеофіксації злочинних дій".
Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі. На такий термін він може сісти, якщо суд вирішить дати йому максимальний термін покарання.
Що відомо про п'яні вечірки
- За наявним даними, їх організовувала група хлопців з Івано-Франківська. У середньому, їм було по 20 років. Парубки влаштовували так звані вечірки та запрошували туди дівчат.
- Там їх споювали, а також, як розповідали у соцмережах, накачували снодійним. І коли дівчата вже були непритомними, хлопці знущалися з них. Своє "геройство" вони знімали та викладали в мережу, зокрема, інстаграм.
- Особливо цинічним було те, що хлопці намагалися у своїх відео продемонструвати буцімто легковажність дівчат. Мовляв, вони дозволяють лізти до їхніх статевих органів, роздягати. Андрій, один з організаторів, навіть бідкався, що після такого не захоче будувати стосунки.
- Але ж реальність така, що непритомні дівчата ніяк не могли сказати "Ні". Тож хлопці, які свідомо вливали в них алкоголь, свідомо продовжували знущання. Адже можна було просто покласти спати дівчат. Натомість у блогерів була чітка мета: знущатися та ганьбити своїх гостей.
- Цікаво, що цей випадок викликав низку суперечок у мережі. Там точилися палкі дискусії щодо поведінки дівчат. Ми ж нагадуємо, що кожен – незалежно від статі – має право відвідувати вечірки і зловживати алкоголем, якщо повнолітній. Але ніхто при цьому не має права домагатися або користатися станом, коли інша людина не може сказати "Ні".