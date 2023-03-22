Підозру отримав черговий фігурант п'яних вечірок у Києві, розголос про які з'явився на початку лютого. Тоді повідомляли, що хлопці запрошують дівчат, щоб споювати їх та на камеру знущатися.

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21-річний блогер – новий підозрюваний

Як зазначив начальник поліції у Київській області Андрій Нєбитов, підозру вручили 21-річному блогеру. Він, за словами правоохоронців, "був співучасником сексуального насильства та здійснення відеофіксації злочинних дій".

Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі. На такий термін він може сісти, якщо суд вирішить дати йому максимальний термін покарання.

Що відомо про п'яні вечірки