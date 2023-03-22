Подозрение получил очередной фигурант пьяных вечеринок в Киеве, огласка которых появилась в начале февраля. Тогда сообщали, что ребята приглашают девушек, чтобы спаивать их и на камеру издеваться.
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21-летний блогер – новый подозреваемый
Как отметил начальник полиции в Киевской области Андрей Небитов, подозрение вручили 21-летнему блогеру. Он, по словам правоохранителей, "был соучастником сексуального насилия и совершением видеофиксации преступных действий".
Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы. На такой срок он может сесть, если суд решит дать ему максимальный срок наказания.
Что известно о пьяных вечеринках
- По имеющимся данным, их организовывала группа ребят из Ивано-Франковска. В среднем им было по 20 лет. Парни устраивали так называемые вечеринки и приглашали туда девушек.
- Там их спаивали, а также, как рассказывали в соцсетях, накачивали снотворным. И когда девушки уже были без сознания, парни издевались над ними. Свое "геройство" они снимали и выкладывали в сеть, в частности инстаграм.
- Особенно циничным было то, что ребята пытались в своих видео продемонстрировать якобы легкомыслие девушек. Мол, они позволяют лезть к их половым органам, раздевать. Андрей, один из организаторов, даже сетовал, что после такого не захочет строить отношения.
- Но ведь реальность такова, что девушки без сознания никак не могли сказать "Нет". Так что ребята, которые сознательно вливали в них алкоголь, сознательно продолжали издевательство. Ведь можно было просто уложить спать девушек. У блогеров же была четкая цель: издеваться и позорить своих гостей.
- Интересно, что этот случай вызвал ряд споров в сети. Там шли горячие дискуссии о поведении девушек. Мы же напоминаем, что каждый – независимо от пола – имеет право посещать вечеринки и злоупотреблять алкоголем, если совершеннолетний. И никто при этом не имеет права домогаться или пользоваться состоянием, когда другой человек не может сказать "нет".