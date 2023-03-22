Подозрение получил очередной фигурант пьяных вечеринок в Киеве, огласка которых появилась в начале февраля. Тогда сообщали, что ребята приглашают девушек, чтобы спаивать их и на камеру издеваться.

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21-летний блогер – новый подозреваемый

Как отметил начальник полиции в Киевской области Андрей Небитов, подозрение вручили 21-летнему блогеру. Он, по словам правоохранителей, "был соучастником сексуального насилия и совершением видеофиксации преступных действий".

Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы. На такой срок он может сесть, если суд решит дать ему максимальный срок наказания.

Что известно о пьяных вечеринках