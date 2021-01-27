Історично низькі запаси вугілля на складах ТЕС в розпал опалювального сезону повинні стати предметом розслідування тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Таку думку висловив народний депутат Андрій Жупанін.

"Необхідно розібратися, чому склалася така катастрофічна ситуація з запасами вугілля на складах теплоелектростанцій", – сказав він, виступаючи на засіданні комітету Верховної Ради з енергетики і ЖКГ в середу в Києві.

За його словами, до грудня 2020 року запаси на складах збільшувалися, але з грудня стали різко падати. В результаті на 27 січня 2021 року обсяг запасів на 50% нижчий того мінімального нормативного показника, який приписаний теплоелектростанціям.

Тому, як підкреслив Жупанін, тільки після вирішення цього проблемного питання роботи української енергетики можна переходити до розгляду заборони на імпорт електроенергії з Білорусі.

У свою чергу, глава парламентської комісії з розслідування причин збитків у вугільній промисловості Юрій Камельчук запропонував вивчити питання з запасами вугілля в рамках роботи цієї комісії.

Він припустив, що величина цих запасів може штучно занижуватиметься приватними компаніями.

Є великі запаси на приватних складах, їх вивозять автомобілями – великі обсяги, як ми переконалися,

– заявив він.

На думку нардепа, дефіцит вугілля на складах компаній теплової генерації може створюватися ними навмисне. "Це (дефіцит вугілля – ред.) може стати основою для подальших тіньових переговорів власників шахт про отримання надприбутку", – пояснив глава слідчої комісії ВР.

Відзначимо, що в нинішній опалювальний сезон Україна увійшла з рекордними запасами вугілля на складах ТЕС – 2,9 млн т. Це в 2,2 рази більше, ніж на ту ж дату роком раніше. Але вже в середині січня обсяги вугілля у тепловій генерації були менше нормативу, затвердженого міністерством енергетики.