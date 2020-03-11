Радник Зеленського сказав, чи витримає Україна економічну кризу

Нещодавно у світі відбулося різке падіння цін на енергетичні ресурси. Фактично, саме Саудівська Аравія і Росія викликали падіння цін на нафту. Коли знижується нафта, це зачіпає і всі сировинні ринки, зокрема і ті, на яких спеціалізується Україна.

Більше, ніж половина експорту в Україні – це сировина, зокрема, метал, а також хімія та продукти сільського господарства. У гіршому випадку, вниз швидко піде ринок металу, а дещо повільніше – ринок сільськогосподарських продуктів. Це означає, що будуть страждати українські експортери. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко.

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Експерт зазначив, що 11 березня 2020 року відбулося засідання Комітету фінансової стабільності, під час якого розглянули різні питання, а також визначили декілька напрямів, у яких потрібно працювати.

Перше – намагатися якомога швидше втілювати реформи в життя. Він пояснив, що мова йде про:

ухвалення земельної реформи;

унеможливлення повернення раніше націоналізованих банків.

Він наголосив, що все залежить від того, наскільки швидко зможе спрацювати Верховна Рада. Також Олег Устенко додав, що є чіткі домовленості з МВФ про те, що програма розширеного кредитування буде відкрита достатньо швидко.

Це є вагомим аргументом, щоб не лише зберегти фінансування з боку МВФ, а також забезпечити для нас доступ на ринки міжнародного фінансового капіталу, продовжувати розміщувати наші боргові записки всередині країни. При цьому пам'ятаючи, що попит на ці розписки і на зовнішні позики буде зменшено,

– прокоментував радник президента з економічних питань.

Друге – необхідно намагатися швидше закачувати ресурси, тобто, прямі іноземні інвестиції. Тому що це похідна від якості бізнес-клімату.

За словами Олега Устенка, очевидно, що початковий прогноз щодо притоку прямих іноземних інвестицій у розмірі 5 мільярдів доларів, який виставив попередній Кабмін, не можна виконати.

Я міг би припустити, що майже 3 мільярди доларів іноземних інвестицій країна зможе отримати. Це є додатковою "подушкою безпеки",

– відзначив Устенко.

Третє – стимулювання внутрішнього виробника, тобто, спроба допомогти йому захиститися від зовнішніх загроз, принаймні якимись тимчасовими заходами. А також спроба вийти українським експортерам на зовнішні ринки.

Наприклад, ми маємо можливість вести перемовини щодо збільшення квот на європейських ринках, додаткові двосторонні домовленості, які Україна може отримати. Це буде підтримкою для експортерів", – пояснив експерт.

Радник президента з економічних питань розповів, що в Україні високі резерви – майже 26,5 мільярдів доларів. Попри те, що майбутні платежі, у порівнянні з резервами, є значними, фактично, останні перевищують майже у 2,6 раза потребу валюти, яка є, як мінімум, на цей рік.

І це якщо ми зберігаємо статус-кво. Якщо відкривається програма з МВФ, і розблокується фінансування щодо інших статей, а приток валюти буде залишатися достатньо значним, то я не бачу ніяких катастрофічних ризиків для країни,

– зазначив Олег Устенко.

Довідка. Сьогодні міжнародні резерви України становлять 26,8 мільярда доларів США, що є найвищим рівнем з листопада 2012 року.

Втім, він додав: якщо ця "турбулентність" у світі перейде у широкомасштабну фінансову кризу, Україна навряд чи буде винятком і не зможе не відчувати наслідки.

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