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      Советник Зеленского сказал, выдержит ли Украина экономический кризис

      - Читати новину українською

      Недавно в мире произошло резкое падение цен на энергетические ресурсы. Фактически, именно Саудовская Аравия и Россия вызвали падение цен на нефть. Когда нефть снижается, это затрагивает и все сырьевые рынки, в том числе и те, на которых специализируется Украина.

      Больше, чем половина экспорта в Украине – это сырье, в частности, металл, а также химия и продукты сельского хозяйства. В худшем случае, вниз быстро пойдет рынок металла, а несколько медленнее – рынок сельскохозяйственных продуктов. Это означает, что будут страдать украинские экспортеры. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

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      Эксперт отметил, что 11 марта 2020 года состоялось заседание Комитета финансовой стабильности, во время которого рассмотрели различные вопросы, а также определили несколько направлений, в которых нужно работать.

      Первое – стараться как можно быстрее воплощать реформы в жизнь. Он пояснил, что речь идет о:

      • принятии земельной реформы;
      • невозможности возвращения ранее национализированных банков.

      Он подчеркнул, что все зависит от того, насколько быстро сможет сработать Верховная Рада. Также Олег Устенко добавил, что есть четкие договоренности с МВФ о том, что программа расширенного кредитования будет открыта достаточно быстро.

      Это является весомым аргументом, чтобы не только сохранить финансирование со стороны МВФ, а также обеспечить для нас доступ на рынки международного финансового капитала, продолжать размещать наши долговые записки внутри страны. При этом помня, что спрос на эти расписки и на внешние займы будет уменьшен,
      – прокомментировал советник президента по экономическим вопросам.

      Второе – необходимо стараться быстрее закачивать ресурсы, то есть, прямые иностранные инвестиции. Потому что это производная от качества бизнес-климата.

      По словам Олега Устенко, очевидно, что первоначальный прогноз по притоку прямых иностранных инвестиций в размере 5 миллиардов долларов, который выставил предыдущий Кабмин, нельзя выполнить.

      Я мог бы предположить, что почти 3 миллиарда долларов иностранных инвестиций страна сможет получить. Это является дополнительной "подушкой безопасности",
      – отметил Устенко.

      Третье – стимулирование внутреннего производителя, то есть, попытка помочь ему защититься от внешних угроз, по крайней мере какими-то временными мерами. А также попытка выйти украинским экспортерам на внешние рынки.

      Например, мы имеем возможность вести переговоры по увеличению квот на европейских рынках, дополнительные двусторонние договоренности, которые Украина может получить. Это будет поддержкой для экспортеров, – пояснил эксперт.

      Советник президента по экономическим вопросам рассказал, что в Украине высокие резервы – почти 26,5 миллиарда долларов. Несмотря на то, что будущие платежи, по сравнению с резервами, являются значительными, фактически, последние превосходят почти в 2,6 раза потребность валюты, которая есть, как минимум, на этот год.

      И это если мы сохраняем статус-кво. Если открывается программа с МВФ, и разблокируется финансирование по другим статьям, а приток валюты будет оставаться достаточно значительным, то я не вижу никаких катастрофических рисков для страны,
      – отметил Олег Устенко.

      Справка. Сегодня международные резервы Украины составляют 26,8 миллиарда долларов США, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года.

      Впрочем, он добавил: если эта "турбулентность" в мире перейдет в широкомасштабный финансовый кризис, Украина вряд ли будет исключением и не сможет не ощущать последствия.

      Обвал цены на нефть: главное

      • ОПЕК и Россия 9 марта не смогли договориться о снижении уровня добычи нефти. Это спровоцировало падение цен на нефть на 30%. На фоне такого стремительного падения курс российского рубля повысился с 62 до 75 за доллар.
      • Это самый чувствительный однодневный обвал цен, начиная с 1991 года.
      • Также акции международных фондовых бирж стремительно опустились. Это стало самым сильным удешевлением с 2008 года.
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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Экспорт МВФ Приватбанк Рынок земли Гривна Обвал цен на нефть Новости Украины
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