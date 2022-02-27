Окрім загиблих греків ще шестеро отримали поранення. Трапилось це через російське бомбардування.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Дитина серед жертв грецької діаспори

Як розповідало міністерство закордонних справ Греції, вибух пролунав на околиці сіл Сартана та Бугас, що на Донеччині. Ба більше, серед жертв грецької діаспори була і дитина.

Загалом грецьке МЗС різко засудило повітряні удари щодо звичайного населення України. Прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс закликав Кремль негайно припинити бомбардування та напади на мирних містян.

Десять ні в чому не винних мирних жителів грецького походження вбили сьогодні (26 лютого – 24 канал) унаслідок ударів російської авіації поблизу Маріуполя. Негайно перестаньте бомбити!

– наголосив він.

МЗС Греції вже викликало посла Росії для роз'яснень. З ним мають провести негайну розмову.

Греція також висловила готовність до переселенців з України. "Якщо нам доведеться взяти певну кількість людей, ми охочі це зробити", – повідомив Міцотакіс.