Як зазначається в статті, найчастіше активи Фонду йдуть з молотка з дисконтом 95–96%, пул формується під конкретного учасника, реальна конкуренція під час продажу фактично відсутня.

Один із яскравих кейсів, які наводять журналісти, продаж пулу активів "Дельта банку", банків "Фінанси та кредит" і "Надра".

Як відомо, до цього пулу входили права вимоги за кредитними угодами на 18,1 млрд грн. Зокрема, це вимоги до ПрАТ "Росава" (власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго) і групи "Яблуневий дар" Тараса Барщовського.

Переможцем торгів стала фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", яка викупила цей пул із дисконтом 95%.

Фонд разом з "Інвестохіллс Веста" наголошує на законності проведених торгів. Водночас суд встановив, що початкова вартість пулу сформована як для повторних торгів, зі значним дисконтом, хоч пул цих активів продавався вперше. Активи вже на старті були виставлені з дисконтом 83%.

Також учасники ринку зазначають, що ФГВФО майже не працює з якістю кредитів і пулів, які виставляються на продаж.

Якщо взяти конкретний приклад, то на одну заставу, яка забезпечує кілька кредитів, можуть претендувати кілька осіб. А часто Фонд взагалі не перевіряє актуальність застави. І тоді під час торгів виявляється, що предмет застави був реалізований банком ще до настання його проблем. А нові власники вже встигли вкласти у майно великі кошти,

– мовиться у публікації.

Раніше повідомлялось, що станом на 1 січня 2020 року сума вкладів фізичних осіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 474,44 млрд грн, що на 36,09 млрд грн (на 8,0%) більше, ніж рік тому.