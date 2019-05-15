Рецепти успіху від Мінсоцполітики: як грамотно розпилити більше 150 мільйонів

За тим, як у Міністерстві соціальної політики організовують оборудки, аби підзаробити на протезуванні ветеранів, 24 канал стежить давно. За тим, як іноді правоохоронці відловлюють їх організаторів – теж. Хоча самі схеми при цьому практично не змінюються.

Одне з наших джерел зі світу протезування детально розписало нам, як була організована одна із найсвіжіших схем із розпилу державних коштів, які мали піти на забезпечення українців (в тому числі – і ветеранів) із інвалідністю спеціальними засобами реабілітації.

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Одразу попередимо: редакція 24 каналу готова надати можливість висловити свою позицію всім, кого підозрюють у причетності до цих схем.

Далі ж – просто наведемо розбір нашого автора, анонімність якого, поки що, ми вирішили зберегти.

Протезування українських ветеранів

"Соціальна політика у багатьох розвинених демократіях є потужним інструментом впливу на вподобання людей. Крім того, вона є потужним інструментом персонального збагачення конкретних посадових осіб та політиків. Адже саме у соціальній політиці втілюється функція перерозподілу благ між різними верствами населення, які надходять до державного бюджету у виді податків.

В Україні цьому процесу додає пікантності відсутність єдиного загального і всеохоплюючого реєстру пільговиків. Тому заможні люди можуть отримувати генеральські пенсії у десятки тисяч гривень, субсидії та ще цілу купу виплат, яких в Україні до біса і ще трошки.

Існують також вже системні механізми отримання бюджетних коштів певним об’єднанням громадян. У КПК таке явище називається об’єднаним злочинним угрупуванням, в Україні ж все частіше їх називають "новими обличчями".

Як можна підзаробити на протезуванні

Сьогодні ми поговоримо про схеми, які діють на ринку протезування. Для того, аби розібратися, спочатку потрібно розуміти структуру. Гроші на протезування та реабілітацію виділяються за бюджетною програмою, на 2018-2019 роки – по 1,2 мільярда гривень на рік.

Головним розпорядником коштів є Мінсоцполітики. Яке очолює Андрій Рева. Відповідальною за цей напрямок є перший заступник міністра соціальної політик Ольга Крентовська.

Розпорядником коштів нижчого ступеню є Фонд соціального захисту інвалідів. До 17 квітня 2019 року його очолювала Олена Линдюк, а ще раніше заступником у неї була Ірина Кисляк. Тепер Кисляк звільнили, Линдюк понизили до заступника, а директором стала Антоніна Сіроштан. Невдовзі ви зрозумієте, чому відбулись такі значні кадрові перестановки.

Тепер про сам механізм покроково:

Людина з інвалідністю звертається до органу соціального захисту населення (ОСЗН), отримує консультацію щодо вибору технічного засобу реабілітації (протез, крісло колісне, милиці тощо) і обирає підприємство, яке має виконати замовлення. ОСЗН відправляє замовлення на підприємство, яке протягом 20 робочих днів має відповісти – буде виконувати замовлення або ні. Після отримання ствердної відповіді людина йде на обране підприємство, укладає договір і протягом 40 робочих днів отримує засіб реабілітації.

Це все прописано у спеціальній постанові Кабінету міністрів № 321. Тільки там не вказано термін, протягом якого ОСЗН має укласти договір з підприємством. Тому ОСЗН можуть не тільки затягувати укладання договорів для "непотрібних" фірм, а й направляти людей саме на "потрібні" компанії.

Раніше існувала певна "данина", яку компанії мали платити – вона становила близько 10% від вартості замовлення. Саме через це діяльністю позаминулого директора Фонду соцзахисту і зацікавились працівники ГПУ та СБУ.

Але хіба це зупинить справжніх господарників? У Мінсоці почухали потилиці і зрозуміли, що легше не брати данину з усіх, а перенаправити потік клієнтів на одну фірму, яка буде ділитись із міністерством.

Протезування українських ветеранів

Як організували нову схему заробітку

Такою фірмою стало ТОВ "Форвард-орто". Один із власників ТОВ "Форвард-орто", за дивним збігом обставин, є колишнім директором Львівського протезного заводу Сергій Суязов, про що він зазначив у своїй декларації. Керівником фірми є Андрій Рій – зять Суязова.

Дані програми YouControl

Дані програми YouControl

За останні 3 роки фірма судилась за 10 кримінальними справами. Статутний капітал фірми складає 100 грн при отриманих більш ніж 150 мільйонах з бюджету, а деякі рахунки на даний момент арештовані.

Давайте розглянемо кілька свіжих судових рішень у розслідуванні від Служби безпеки України.

Ухвала Бориспільського міськрайонного суду №359/2395/19 розказує нам, що службові особи Фонду соціального захисту інвалідів, аби отримати неправомірну вигоду для себе та працівників "Форвард-Орто", організували змову із цією конторою. Всупереч інтересам служби та зловживаючи службовим становищем.

Змова ця означала, що "Форвард-Орто" надають перевагу під час забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю. Завдяки цьому за 2017-2018 роки на рахунки вказаного приватного підприємства Фонд соціального захисту інвалідів перерахував більше 150 мільйонів гривень.

Встановивши все це, суд вирішив накласти арешт на рахунки "ФОП "Базарник Роман Ігорович" та ФОП "Торак Валерій Антонович".

Як працює схема

Ще одна ухвала того ж суду – №359/2407/19 – повідомляє нам, що працівники регіональних органів соцзахисту за відповідну винагороду схиляють осіб з інвалідністю звертатись до "Форвард-Орто" за технічними та іншими засобами реабілітації. Ідеться, нагадаю, про ті засоби, вартість яких відшкодовує держава за наш з вами рахунок.

"Форвард-Орто", при цьому, здійснює імпорт, наприклад, інвалідних візків в Україну через фіктивні договори із підконтрольною польською юридичною особою "AMSGROUP Spolka z ograniczona odpowieddzialnoscia Spolka Komandytowa" (код 364671910), засновниками якої є службові особи того ж "Форвард-Орто": дружина нинішнього власника компанії та її колишній директор.

Під час імпортування візків вони, прикриваючись підробленими документів, занижують фактурну вартість вказаних товарів, що призводить до мінімізації розміру платежів, які треба сплатити в дохід держави. Крім цього, в подальшому, службові особи ПП "Форвард-Орто", після забезпечення осіб з інвалідністю інвалідними візками на підставі укладених договорів із заздалегідь значно завищеними цінами, отримують з Фонду соціального захисту інвалідів державні кошти за вказані вище засоби реабілітації.

Після викриття цієї історії суд вирішив накласти арешт на гроші, які перебувають на рахунках, що відкриті у "Промінвестбанку" ПП "Форвард-Орто". Але з початку року компанія отримує гроші на рахунки у "Альфа-банку". Можливо, керівництво цієї фірми заздалегідь знало про арешт рахунків і саме тому відкрило інші. За 2019 рік їм вже було перераховано 41,5 мільйона гривень.

Тобто, складного нічого у схемі нема:

домовляємось з ОСЗН або даємо їм команду з центру, щоб направлення йшли на потрібну фірму;

завозимо візки через польську фірму-прокладку, збільшуємо ціну в рази і продаємо самі собі;

отримуємо бюджетні кошти;

ділимось…

Як на схему реагує Мінсоцполітики

У Мінсоцполітики діє Експертна комісія щодо встановлення кваліфікації підприємствам, що забезпечують людей технічними засобами реабілітації. У комісії є право переглядати рішення щодо надання кваліфікації тому чи іншому підприємству. Підставою для перегляду є надання недостовірної інформації. Якщо для Мінсоцполітики відкриті кримінальні справи, де СБУ і суд прямо зазначають про шахрайські дії "Форвард-Орто", не є недостовірною інформацією, тоді я вже не знаю, що потрібно, аби головний розпорядник наших податків відреагував на розкрадання 150 мільйонів гривень.

Особисто я ніколи не повірю, що це могло статися без відома найвищого керівництва міністерства, а якщо сталося, то, можливо, всім цим людям є сенс замислитись над тим, чи не прийшов час подавати у відставку.

Тим паче, що серед людей з інвалідністю широко відома практика цього підприємства висилати крісла і навіть протези поштою, про що до міністерства та Фонду неодноразово надходили скарги.

Разом із тим, до державних заводів ставляться не настільки лояльно і міністерство має борги у десятки мільйонів гривень. Що часто "абсолютно випадково" збігається з потенційною приватизацією державних заводів. А якщо завод банкрут, то і приватизувати його можна за три копійки. Політика затримання оплат вже призвела до майже повної зупинки діяльності Львівського та Дніпровського заводів. Хто на черзі? Будь-які державні заводи.

За даними на квітень 2019 року перед підприємствами існують чималі заборгованості за передзамовленнями, відкритими за ортопедичне взуття. Київське протезно-ортопедичне підприємство – 18 мільйонів гривень, Вінницьке – 3 мільйони, Житомирське – 3,7 мільйона, Полтавське – 10 мільйонів, Миколаївське – 2,3 мільйона. Зверніть увагу – це лише взуття, без врахування протезів, ортезів, візків і всіх інших дуже дорогих засобів реабілітації.

Підготовка української команди до "Ігор нескорених"

Поки що у Мінсоцполітики вирішили змінити керівництво Фонду і спробувати ще два роки розповідати про нові обличчя та обіцяти зміни. Хоча вже завтра можна було б:

позбавити кваліфікації "Форвард-Орто" – принаймні, на період розслідування та арешту рахунків;

провести аудит заборгованостей перед підприємствами та почати погашати борги;

порівняти ціни на крісла колісні із закордонними, щоб унеможливлювати накручувати вартість через фірми-прокладки;

провести внутрішні службові розслідування щодо посадових осіб Фонду, а також Мінсоцполітики.

Прошу СБУ та ДБР вважати це офіційною заявою щодо правопорушення з можливим відкриттям кримінальних справ та занесенням їх в ЄРДР".