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      Рейд пішоходів у Львові: як поліцейські ловили порушників, та що ті казали у відповідь

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      У центрі Львова патрульні влаштували спеціальне полювання на порушників-пішоходів. Патрулювали на завантажених ділянках у середмісті, там, де особливо активний рух.

      Проте львів'ян це не лякає і вони переходять дорогу через кілька смуг на інший бік вулиці.

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      Зупинка на початку вулиці Чорновола у центрі Львова завжди багатолюдна.

      готель львів льві
      Небезпечна дорога біля готелю "Львів"

      І щодня, попри інтенсивний автомобільний рух, тут порушують правила сотні пішоходів. Сьогодні ж на полювання за порушниками вийшли поліцейські.

      Людям зручно вони поспішаючи на роботу, чи звечора додому і вони не бачать нічого йдуть напряму без перешкод – це для них біг на виживання,
      – зазначила заступник командира роти Патрульної поліції Анна Мороз.

      Якщо порушення перше, пішоходу роблять попередження, якщо ловлять його вдруге, то виписують штраф на 51 гривню.  Водії ж долають цю ділянку з особливою обережністю.


      Порушники на дорогах Львова


      Порушники на дорагах Львова

      Упродовж лише півгодинного рейду патрульні провели профілактичні бесіди з двома десятками людей. Трьох порушників оштрафували. Загалом же, торік в Україні сталась майже тисяча аварій саме з вини пішоходів. Близько сотні із них загинули.

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      Теги: Новини України Поліція Аварії та ДТП Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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