У китайському місті Кайюань, що на північному схолді країни, чоловік з ножем накинувся на перехожих. В результаті нападу щонайменше 7 людей загинули.

Поліцейським вдалось затримати нападника

Відомо також про щонайменше 7 поранених. Про це інформує NBC з посиланням на китайські ЗМІ.

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Чоловік нападав на людей поблизу приміщення сауни та лазні. Зловмисника вдалось впіймати поліції, проте під час затримання постраждав 1 співробітник поліції.

Поки правоохоронні органи не повідомляють, що саме спонукало чоловіка на такий жорстокий вчинок. Слідчі проводять розслідування.

Зверніть увагу! В Китаї дуже важко отримати дозвіл на вогнепальну зброю. Через це більшість подібних атак на людей здійснюють з ножами або саморобними вибуховими пристроями.

У червні з ножем на людей накинувся охоронець дитсадка

Подібний напад скоїв у червні 2020 року охоронець одного з дитсадків у Китаї. Він поранив ножем близько 40 осіб. Зловмисника засудили до смертної кари.