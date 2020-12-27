Кривава різанина у Китаї: чоловік напав з ножем на перехожих
У китайському місті Кайюань, що на північному схолді країни, чоловік з ножем накинувся на перехожих. В результаті нападу щонайменше 7 людей загинули.
Поліцейським вдалось затримати нападника
Відомо також про щонайменше 7 поранених. Про це інформує NBC з посиланням на китайські ЗМІ.
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Чоловік нападав на людей поблизу приміщення сауни та лазні. Зловмисника вдалось впіймати поліції, проте під час затримання постраждав 1 співробітник поліції.
Поки правоохоронні органи не повідомляють, що саме спонукало чоловіка на такий жорстокий вчинок. Слідчі проводять розслідування.
У червні з ножем на людей накинувся охоронець дитсадка
Подібний напад скоїв у червні 2020 року охоронець одного з дитсадків у Китаї. Він поранив ножем близько 40 осіб. Зловмисника засудили до смертної кари.
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