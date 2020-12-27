В китайском городе Кайюань, на северо-востоке страны, мужчина с ножом набросился на прохожих. В результате нападения по меньшей мере 7 человек погибли.

Полицейским удалось задержать нападавшего

Известно также о, по меньшей мере, 7 раненых. Об этом сообщает NBC со ссылкой на китайские СМИ.

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Мужчина нападал на людей возле здания сауны и бани. Злоумышленника удалось поймать полиции, однако при задержании пострадал 1 сотрудник полиции.

Пока правоохранительные органы не сообщают, что именно побудило мужчину на такой жестокий поступок. Следователи проводят расследование.

Обратите внимание! В Китае очень трудно получить разрешение на огнестрельное оружие. Из-за этого большинство подобных атак на людей осуществляют с ножами или самодельными взрывными устройствами.

В июне с ножом на людей набросился охранник детсада

Подобное нападение совершил в июне 2020 года охранник одного из детсадов в Китае. Он ранил ножом около 40 человек. Злоумышленника приговорили к смертной казни.