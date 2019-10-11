Різанина з підлітками в Лондоні: щонайменше двоє загиблих – фото
За 5 годин у двох частинах Лондона відбулися два схожі між собою напади, в результаті яких загинули хлопці віком 15 та 18 років. Атаки могла здійснити одна й та ж людина.
Зловмисника розшукують, втім, поліція поки не має особливих орієнтирів чи його прикмет. Про напади пише The Guardian.
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На першого хлопця напали біля торгового центру у Стратфорді, що на сході Лондона. Рана виявилась смертельною.
У той момент навколо нього було не так багато людей, і я бачив, що він весь в крові. Він намагався встати, а навколо збиралися люди. Це було страшно, бо ми не знали, чи хтось із них має ніж, –
розповів очевидець подій.
Через п’ять годин поліцію викликали до садиби у Камбервелі. Там знайшли 18-річного хлопця зі схожою колотою раною. За годину він помер від втрати крові.
На місці вбивства у Камбервелі поліція поставила тент/ фото Getty images
Окрім того, у місті поранили ще одного підлітка. 15-річний хлопець зараз у лікарні з колотою раною, його підрізали на сході Лондона. Зараз його життя у безпеці.
Поліція поки не проводила жодних затримань. Правоохоронці просять свідків кривавих подій звернутися до них.