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      Різанина з підлітками в Лондоні: щонайменше двоє загиблих – фото

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      Різанина у Лондоні, місце оточила поліція
      Різанина у Лондоні, місце оточила поліція / Getty images

      За 5 годин у двох частинах Лондона відбулися два схожі між собою напади, в результаті яких загинули хлопці віком 15 та 18 років. Атаки могла здійснити одна й та ж людина.

      Зловмисника розшукують, втім, поліція поки не має особливих орієнтирів чи його прикмет. Про напади пише The Guardian.

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      На першого хлопця напали біля торгового центру у Стратфорді, що на сході Лондона. Рана виявилась смертельною.

      У той момент навколо нього було не так багато людей, і я бачив, що він весь в крові. Він намагався встати, а навколо збиралися люди. Це було страшно, бо ми не знали, чи хтось із них має ніж, –
      розповів очевидець подій.

      Через п’ять годин поліцію викликали до садиби у Камбервелі. Там знайшли 18-річного хлопця зі схожою колотою раною. За годину він помер від втрати крові.


      На місці вбивства у Камбервелі поліція поставила тент/ фото Getty images

      Окрім того, у місті поранили ще одного підлітка. 15-річний хлопець зараз у лікарні з колотою раною, його підрізали на сході Лондона. Зараз його життя у безпеці.

      Поліція поки не проводила жодних затримань. Правоохоронці просять свідків кривавих подій звернутися до них.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Діти і неповнолітні Вбивство Велика Британія Лондон Кримінальні новини
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