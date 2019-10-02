Різанина у Фінляндії: загинула 23-річна українська дівчина

У результаті нападу в училищі у фінському місті Куопіо загинула молода українка. Вона проживала на території Фінляндії з 2014 року.

У посольстві України у Фінляндії підтвердили, що загибла – 23-річна українка. За словами консула Дмитра Гусєва, дівчина мешкала в Куопіо разом зі своїм цивільним чоловіком і навчалась у професійному училищі Savon ammattiopisto.

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Натомість, поліція Фінляндії поки не коментувала інформацію про вік і особистість жертви.

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Що відомо про різанину у фінському училищі і ким був нападник?

1 жовтня в професійному училищі, розташованому в торговому центрі Herman, в результаті нападу загинула одна людина. Десять людей, зокрема нападник, отримали поранення. Майже всі потерпілі – жінки. Шестеро осіб досі перебувають у лікарні.

Підозрюваний у скоєнні нападу використовував під час нападу холодну зброю, що нагадує меч. За попередньою інформацією поліції, це студент училища 1994 року народження, громадянин Фінляндії, корінний фін. Раніше не мав проблем із законом.

При затриманні поліцейські застосували вогнепальну зброю. Підозрюваний отримав важкі травми. Його прооперували. Він перебуває у відділенні інтенсивної терапії. У поліції не було можливості допитати підозрюваного, і мотив злочину невідомий. Також стало відомо, що поліцейський, який стріляв в підозрюваного також отримав легкі поранення від холодної зброї. Зловмисник при собі мав і вогнепальну зброю, але поліція не коментує, яку саме.