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      Резня в Финляндии: погибла 23-летняя украинская девушка

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      Люди несут цветы на место трагедии
      Люди несут цветы на место трагедии / yle.fi

      В результате нападения в училище в финском городе Куопио погибла молодая украинка. Она проживала на территории Финляндии с 2014 года.

      В посольстве Украины в Финляндии подтвердили, что погибшая – 23-летняя украинка. По словам консула Дмитрия Гусева, девушка жила в Куопио вместе со своим гражданским мужем и училась в профессиональном училище Savon ammattiopisto.

      Важно: Резня в Финляндии: на студентов училища напал мужчина с мечом, есть погибшие и раненые – видео

      Между тем полиция Финляндии пока не комментировала информацию о возрасте и личности жертвы.

      К теме: На финского министра напал солдат Одина: кадры с места инцидента

      Что известно о резне в финском училище и кем был нападавший?

      1 октября в профессиональном училище, расположенном в торговом центре Herman, в результате нападения погиб один человек. Десять человек, в частности нападавший, получили ранения. Почти все пострадавшие – женщины. Шесть человек до сих пор находятся в больнице.

      Подозреваемый в совершении нападения использовал во время нападения холодное оружие, напоминающее меч. По предварительной информации полиции, это студент училища 1994 года рождения, гражданин Финляндии, коренной финн. Ранее не имел проблем с законом.

      При задержании полицейские применили огнестрельное оружие. Подозреваемый получил тяжелые травмы. Его прооперировали. Он находится в отделении интенсивной терапии. У полиции не было возможности допросить подозреваемого, и мотив преступления неизвестен. Также стало известно, что полицейский, который стрелял в подозреваемого, тоже получил легкие ранения от холодного оружия. Злоумышленник при себе имел и огнестрельное оружие, но полиция не комментирует, какое именно.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Криминальные новости Жертвы Убийство Финляндия
      Источник: 24 канал
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