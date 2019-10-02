Резня в Финляндии: погибла 23-летняя украинская девушка
В результате нападения в училище в финском городе Куопио погибла молодая украинка. Она проживала на территории Финляндии с 2014 года.
В посольстве Украины в Финляндии подтвердили, что погибшая – 23-летняя украинка. По словам консула Дмитрия Гусева, девушка жила в Куопио вместе со своим гражданским мужем и училась в профессиональном училище Savon ammattiopisto.
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Между тем полиция Финляндии пока не комментировала информацию о возрасте и личности жертвы.
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Что известно о резне в финском училище и кем был нападавший?
1 октября в профессиональном училище, расположенном в торговом центре Herman, в результате нападения погиб один человек. Десять человек, в частности нападавший, получили ранения. Почти все пострадавшие – женщины. Шесть человек до сих пор находятся в больнице.
Подозреваемый в совершении нападения использовал во время нападения холодное оружие, напоминающее меч. По предварительной информации полиции, это студент училища 1994 года рождения, гражданин Финляндии, коренной финн. Ранее не имел проблем с законом.
При задержании полицейские применили огнестрельное оружие. Подозреваемый получил тяжелые травмы. Его прооперировали. Он находится в отделении интенсивной терапии. У полиции не было возможности допросить подозреваемого, и мотив преступления неизвестен. Также стало известно, что полицейский, который стрелял в подозреваемого, тоже получил легкие ранения от холодного оружия. Злоумышленник при себе имел и огнестрельное оружие, но полиция не комментирует, какое именно.
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