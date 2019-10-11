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      Резня с подростками в Лондоне: по меньшей мере двое погибших – фото

      21 Читати новину українською
      Резня в Лондоне, место оцепила полиция
      Резня в Лондоне, место оцепила полиция / Getty images

      За 5 часов в двух местах Лондона произошли два похожих между собой нападения, в результате которых погибли ребята в возрасте 15 и 18 лет. Атаки мог осуществить один и тот же человек.

      Злоумышленника разыскивают, впрочем, полиция пока не имеет особых ориентиров или его примет. О нападениях пишет The Guardian.

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      На первого парня напали возле торгового центра в Стратфорде, что на востоке Лондона. Рана оказалась смертельной.

      В тот момент вокруг него было не так много людей, и я видел, что он весь в крови. Он пытался встать, а вокруг собирались люди. Это было страшно, потому что мы не знали, имел ли кто-нибудь из них нож,
      – рассказал очевидец событий.

      Через пять часов полицию вызвали к дому в Камбервеле. Там нашли 18-летнего парня с похожей колотой раной. За час он умер от потери крови.


      На месте убийства в Камбервеле полиция поставила тент / Фото Getty images

      Кроме того, в городе ранили еще одного подростка. 15-летний парень сейчас в больнице с колотой раной, его подрезали на востоке Лондона. Сейчас его жизнь в безопасности.

      Полиция пока не проводила никаких задержаний. Правоохранители просят свидетелей кровавых событий обратиться к ним.

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Дети и несовершеннолетние Криминальные новости Лондон Великобритания Убийство
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