В Одесі – сьомі роковини трагедії, що сталась 2 травня 2014 року. Поліцейські взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу. Люди несуть квіти.

Довкола обох площ обмежили рух транспорту. Такі заходи вжили для безпеки людей під час вшанування пам’яті загиблих.

Важливо Роковини смертельних сутичок в Одесі: трагедія 2 травня у фото

У МВС нагадали про карантин та заборону використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного тоталітарних режимів та георгіївських стрічок.

Будьте законослухняними і не нехтуйте власною безпекою,

– мовиться у повідомлені МВС.

Раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що в Одесі буде проведення великої кількості масових заходів. Завдання правоохоронців – не допустити провокацій. Правоохоронці в Одесі / Фото МВС



Заходи безпеки в центрі Одеси / Фото МВС

Люди несуть квіти

Зранку одесити несли квіти до Куликового поля. Все відбувалось спокійно, без заворушень.

Трагедія в Одесі 2 травня 2014 року: коротко