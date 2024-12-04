Скільки українських дітей стали "росіянами"

За офіційними даними, щонайменше 67 українських дітей уже стали громадянами Росії. Однак реальна кількість депортованих може бути значно більшою, повідомляє 24 Канал з посиланням на результи дослідження Школи громадського здоров'я Єльського університету.

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Яасто дітей спершу утримують у тимчасових центрах, де вони перебувають місяцями, а потім переміщують у спеціальні установи, де вони "проходять перевиховання".

Згідно з даними, усі діти вивезені з окупованих Луганської та Донецької областей, причому 80,4% з них – із Донеччини. Російські бази даних навмисно приховують українське походження дітей, реєструючи їх як уродженців Росії.

Близько половини депортованих дітей мають братів і сестер, які також включаються до баз. Але є задокументовані випадки, коли сім'ї свідомо розлучали. Наприклад, трьох братів і сестер передали російській родині, тоді як їхній старший брат залишився у базі як кандидат на усиновлення.

Хто стоїть за примусовою депортацією

Ця програма депортації та примусової натуралізації координується на найвищому рівні російської влади. Її очолюють Володимир Путін і уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, яка сама усиновила одну з депортованих українських дітей. До процесу залучені чиновники, пов'язані з окупаційною владою Донбасу, а також партія "Єдина Росія"

Міжнародний кримінальний суд (МКС) вже видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за організацію примусової депортації українських дітей, що є грубим порушенням міжнародного права.

Ці дії є свідомою та систематичною спробою Росії знищити українську ідентичність депортованих дітей, перетворивши їх на частину російської пропагандистської машини.