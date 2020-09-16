Голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв назвав суму, яку Росії доведеться заплатити за використання газотранспортної системи. Так, у 2020 році Україна має отримати від Газпрому майже 2 мільярди доларів за транзит газу.

Коболєв пояснив, що принцип "качай або плати" позитивно впливає на дохід української газотранспортної системи. Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій.

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Він додав, що за угодою, яку ухвалили ще раніше, Росія платить за заброньовані потужності, а не за обсяги прокачаного газу.

Раніше у Нафтогазі повідомили, що плата за організацію транзиту територією України, яка вказана в контракті з Газпромом і Нафтогазом, є конфіденційною інформацією.

На яких умовах зараз здійснюється транзит газу

Ще 30 грудня 2019 року компанії підписали новий контракт на транзит газу терміном на 5 років.

на транзит газу терміном на 5 років. Згідно з ним, обсяги постачання газу для транзиту по українській ГТС складуть 65 мільярдів кубічних метрів у 2020 році , і 40 мільярдів кубічних метрів у 2021 – 2024 роках.

, і 40 мільярдів кубічних метрів у 2021 – 2024 роках. Водночас пакетна угода між Україною і Росією по газу, досягнута 20 грудня, не передбачає прямого постачання російського газу в Україну.

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На думку голови Нафтогазу, Німеччина відмовиться від будівництва "Північного потоку-2". Коболєв додав, що це певною мірою залежить від санкцій США проти російського газопроводу.

Що відомо про будівництво "Північного потоку-2"