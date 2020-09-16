Скільки мільярдів доларів отримає Україна від Росії за транзит газу у 2020 році
Голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв назвав суму, яку Росії доведеться заплатити за використання газотранспортної системи. Так, у 2020 році Україна має отримати від Газпрому майже 2 мільярди доларів за транзит газу.
Коболєв пояснив, що принцип "качай або плати" позитивно впливає на дохід української газотранспортної системи. Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій.
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Він додав, що за угодою, яку ухвалили ще раніше, Росія платить за заброньовані потужності, а не за обсяги прокачаного газу.
Раніше у Нафтогазі повідомили, що плата за організацію транзиту територією України, яка вказана в контракті з Газпромом і Нафтогазом, є конфіденційною інформацією.
На яких умовах зараз здійснюється транзит газу
- Ще 30 грудня 2019 року компанії підписали новий контракт на транзит газу терміном на 5 років.
- Згідно з ним, обсяги постачання газу для транзиту по українській ГТС складуть 65 мільярдів кубічних метрів у 2020 році, і 40 мільярдів кубічних метрів у 2021 – 2024 роках.
- Водночас пакетна угода між Україною і Росією по газу, досягнута 20 грудня, не передбачає прямого постачання російського газу в Україну.
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На думку голови Нафтогазу, Німеччина відмовиться від будівництва "Північного потоку-2". Коболєв додав, що це певною мірою залежить від санкцій США проти російського газопроводу.
Що відомо про будівництво "Північного потоку-2"
- "Північний потік-2" – це газопровід, який Росія та Німеччина почали будувати ще у 2015 році. Маршрут газопроводу пролягає через Балтійське море в обхід України.
- Якщо "Північний потік-2" добудують, щорічно Україна втрачатиме приблизно 3 мільярди доларів.
- Наразі будівництво газопроводу завершено на 93%. Однак роботу над "Північним потоком-2" зупинили через санкції, які США наклали на компанії-підрядники.
- Німеччина, яка раніше підтримувала будівництво газопроводу, заявила про можливість припинення роботи.
- Причиною санкцій є отруєння опозиціонера Олексія Навального хімічною зброєю "Новачок".