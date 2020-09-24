Грецький суд визнав 2 російських моряків винними у незаконному перевезенні мігрантів. Через це їх засудили до 300 років ув'язнення – від 7 до 12 років за кожного нелегала.

Засуджені не визнають своєї провини. Вони переконують, що їх підставили роботодавці, повідомляє ТАСС.

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Мовляв, через інтернет вони влаштувалися на круїзне судно, яке перевозить туристів, і саме для цього прибули в Туреччину. За словами росіян, їм обіцяли близько 100 тисяч рублів на місяць, а також мали забезпечити оплату харчування та проживання.

Правозахисник Іван Мельников пояснив, що росіяни вийшли в море разом з командою та наголосив, що кораблем вони не керували. У нейтральних водах до корабля пришвартувалися човни, з яких на борт піднявся близько 60 мігрантів. Натомість решта команди, навпаки, пересіла в човни.

Олексій Ігумнов і Микита Шепталов отримали по 300 років позбавлення волі нібито за організацію нелегальної міграції в Греції. Цей термін відповідає приблизно 20 рокам в російській системі відбування покарання,

– зазначив Мельников.

Правозахисник підкреслив, що росіяни нібито вирішили, що не можуть залишати людей помирати у морі. Вони намагалися розібратися, як управляти судном, проте не змогли. Тому їм довелося подали сигнал SOS.

"Через якийсь час до них підійшов корабель, який взяв пасажирів на борт, а опісля передав їх владі Греції", – зауважив Мельников. Він також запевнив, що росіяни стали жертвами "чорних роботодавців".

Правозахисник додав, що суд не звернув увагу на докази росіян, а адвокат, якого їм призначили, майже не спілкувався з ними та не ознайомився з матеріалами справи. Крім цього, під час перекладу на судовому засіданні допустили чимало помилок.