Викрадених мирних мешканців Київщини окупанти вивозили до Курської, Брянської, Бєлгородської та Ростовської областей. Про це вдалося дізнатися після спілкування з тими, кого визволили з російського полону.

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Українців катували

Окупанти били викрадених українців. Крім того, деяких із них навіть катували електричним струмом під час допитів. Крім того, у них взяли відбитки пальців та кров на аналіз.

Очікувано, що жодних рішень суду чи пояснень від загарбників українці не отримували. Викрадених мирних мешканців змушували навіть із зав'язаними очима підписувати документи.

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