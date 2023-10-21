Більшість з постраждалих перебували в уразливому становищі. Про це йдеться у доповіді Комісії ООН, інформує 24 Канал.

Важливо Найменшій всього 4 роки: скільки дітей окупанти зґвалтували в Україні

Окупанти зґвалтували вагітну дівчину та трьох бабусь на Херсонщині

Як стало відомо, жертвами зґвалтувань стали 16-річна дівчина та жінки віком від 19 до 83 років. Троє – жінки похилого віку, деякі жили самі, або з малолітніми дітьми, або з членом сім'ї, який має інвалідність.

Більшість зґвалтувань сталися після того, як російські терористи увірвалися до будинків жертв та погрожували зброєю або наміром вбити їхніх родичів. Одну з постраждалих та її чоловіка загарбники застрелили після того, як вони повідомили про зґвалтування.

Водночас окупанти також вчиняли додаткові акти насильства щодо жертв зґвалтувань. Зокрема, жорстоке побиття, душіння, удушення, завдання порізів та стрілянину. У деяких випадках під час зґвалтування були присутні члени сім'ї жертви.

В ООН розповіли про один з випадків жорстокого поводження окупантів з українцями. Так, у березні 2022 року окупант прийшов до будинку 83-річної жінки та змусив її відчинити двері. Він запитав її, чи знає вона осіб, які співпрацюють із ЗСУ, і побив її гвинтівкою. Загарбник наказав їй роздягнутися, зґвалтував її і продовжував ґвалтувати і бити протягом декількох годин. Крім цього, він погрожував зґвалтувати чоловіка жінки, який жив з інвалідністю і був присутній у будинку.

В Україні судитимуть двох російських солдатів

Нагадаємо, що двох окупантів судитимуть за звірства, які вони чинили під час окупації Київщини. Йдеться про 28 та 31-річного військовослужбовців 15-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади роти снайперів збройних сил Росії. Їм інкримінують серію злочинів сексуального характеру.

Так, терористи вчинили сексуальне насильство над 12 жителями тимчасово окупованого населеного пункту на Київщині. Росіяни під час перевірки паспортів визначали будинки, в яких проживали молоді жінки, потім вдиралися до їхніх помешкань і погрожуючи зброєю чинили насильство.

Також ці окупанти увірвалися до будинку молодого подружжя і по черзі зґвалтували дружину, водночас змушуючи дивитися за злочинними діями її чоловіка. А потім один зі зловмисників зґвалтував їхню 4-річну доньку.