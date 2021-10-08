Дійство зафільмували на камеру та опублікували у мережі. Його вже вивчають російські правоохоронці.

Важливо Бойовики намагаються бути частиною армії Росії, – військовий експерт

На оприлюднених кадрах видно як хлопці завдають удари та вимагають від жертви 20 тисяч рублів та телефон. У коментаріях повідомили, що нападниками є військовослужбовці на ім'я:

Ісмаїл,

Шаміль,

Залібек.

Вони жорстоко б'ють якогось Іслама за те, що він "кинув пацанів".

Побиття хлопця в одній з військових частин Росії: дивіться відео (Обережно, 18+)

Що стало причиною конфлікту

Як повідомляє телеграм-канал Baza, в Іслама вимагають 20 тисяч рублів і телефон, який потрібно "відформатувати". Ймовірно, мовиться про те, що на смартфоні залишилось відео, на якому військовослужбовець вдихає носом білий порошок, який видобув із пігулок.

Відео із вживанням, ймовірно, наркотиків опублікували перед сценою побиття. Слідчий комітет Росії вже розпочав перевірку цього відео. Наразі розслідування триває.