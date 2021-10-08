Произошедшее сняли на камеру и опубликовали в сети. Его уже изучают российские правоохранители.

Важно Боевики пытаются быть частью армии России, – военный эксперт

На обнародованных кадрах видно как парни наносят удары и требуют от жертвы 20 тысяч рублей и телефон. В комментариях сообщили, что нападавшими являются военнослужащие по имени:

Исмаил,

Шамиль,

Залибек.

Они жестоко избивают какого-то Ислама за то, что он "кинул пацанов".

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Что стало причиной конфликта

Как сообщает телеграм-канал Baza, у Ислама требуют 20 тысяч рублей и телефон, который нужно "отформатировать". Вероятно, речь идет о том, что на смартфоне осталось видео, на котором военнослужащий вдыхает носом белый порошок, который добыл из таблеток.

Видео с употреблением, вероятно, наркотиков опубликовали перед сценой избиения. Следственный комитет России уже начал проверку этого видео. Расследование продолжается.