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Роздрібна торгівля розпочинає ініціативу "Тютюн – не для дітей!"

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Прес-конференція
Прес-конференція

Про початок загальнонаціональної ініціативи "Тютюн – не для дітей!" оголосила Громадська спілка "Національна організація роздрібної торгівлі" (НОРТ).

На прес-конференції 30 травня 2018 року Юрій Бондарєв, голова ГС "НОРТ", заявив, що представники легальної роздрібної торгівлі виступають проти продажу тютюнових виробів неповнолітнім: "Наша мета – створення у роздрібній торгівлі середовища, в якому продаж тютюнових виробів неповнолітнім стане неприпустимим".

Програма передбачатиме регулярні візити до представників роздрібної торгівлі, проведення освітніх заходів та надання інформаційних матеріалів, пише "Інтерфакс-Україна"

"НОРТ, як відповідальна галузева асоціація, виступила з ініціативою, покликаною інформувати представників малого і середнього бізнесу, зокрема, власників мереж і кіосків, керівників та продавців, про вимоги чинного законодавства та надавати їм фахові рекомендації щодо вдосконалення в цьому напрямі. Ми також пропонуватимемо долучитися до ініціативи відповідним контролюючим органам з боку влади. Віримо, що їхня участь додасть ефективності нашому проекту", – заявив Юрій Бондарєв.

Ініціативу вже підтримали представники кількох торгівельних мереж. "Ми не хочемо, щоб діти курили. Постійно проводимо зі своїми працівниками роз’яснювальну роботу щодо неприпустимості продажу сигарет неповнолітнім. Очікуємо, що колеги підтримають нас у цій ініціативі. Зі свого боку, ми готові ділитися досвідом – як проводити освітню роботу з працівниками. У нас є програма "Таємний покупець", через яку контролюємо дії наших співробітників", – розповів Микола Ганул, власник компанії "Ганул".

Також Микола Ганул звернувся безпосередньо до громадян, яких теж закликав бути соціально відповідальними. На жаль, досить часто самі дорослі допомагають підліткам купувати сигарети в торгівельній мережі.

В Україні заборонено продаж тютюнових виробів особам, яким не виповнилося 18 років, і в законодавстві зафіксовані санкції за порушення цієї норми: штраф у розмірі 6800 грн та позбавлення ліцензії. Однак, практика показує, що далеко не завжди торгові точки дотримуються вимог законодавства.

Представник Торгового дому "ТОРГ СІТІ" Віталій Зубов звернувся до колег із поясненнями статей діючого законодавство щодо продажу тютюнових виробів та перелічив штрафні санкції, констатувавши: "Продавцю краще додатково перевірити документи, тим більше, що він має законодавче право відмовитися продавати тютюн тим особам, які не підтвердили вік документально".

Також Віталій Зубов звернув увагу контролюючих органів, що найчастіше порушення умов продажу сигарет неповнолітнім проходить в середовищі нелегальної торгівлі. "Штраф за нелегальну торгівлю від 340 грн, що суттєво відрізняється від розмірів покарань для легальних торгівців тютюном", – уточнив він.

Програма загальнонаціональної ініціативи "Тютюн – не для дітей!" розрахована на кілька етапів. Перша хвиля охопить власників торгівельних мереж, друга – безпосередньо продавців та менеджерів, які контролюють їх роботу. Мережі, які приєднаються до ініціативи, отримають наліпки акції для розміщення у торгових точках, із телефоном ГС "НОРТ", куди можна подзвонити та озвучити скаргу, якщо продавець не виконує свої обов’язки щодо перевірки віку покупців тютюну.

ГС "НОРТ" закликає приєднатися до програми представників торгівельних мереж та контролюючі органи, щоб спільними зусиллями досягти бажаного результату, а саме – виключення будь-якої можливості придбання тютюнових виробів неповнолітніми.

Теги: Здорове життя Діти тютюн
Джерело: 24 Канал
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