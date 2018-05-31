Розничная торговля начинает инициативу "Табак – не для детей!"

О начале общенациональной инициативы "Табак – не для детей!" объявил Общественный союз "Национальная организация розничной торговли" (НОРТ).

На пресс-конференции 30 мая 2018 года Юрий Бондарев, председатель ОС «НОРТ», заявил, что представители легальной розничной торговли выступают против продажи табачных изделий несовершеннолетним: «Наша цель - создание в розничной торговле среды, в которой продажа табачных изделий несовершеннолетним станет недопустимой».



Программа предусматривает регулярные визиты к представителям розничной торговли, проведение образовательных мероприятий и предоставление информационных материалов, пишет



«НОРТ, как ответственная отраслевая ассоциация, выступила с инициативой, призванной информировать представителей малого и среднего бизнеса, в частности, владельцев сетей и киосков, руководителей и продавцов, о требованиях действующего законодательства и предоставлять им профессиональные рекомендации по совершенствованию в этом направлении. Мы также будем предлагать присоединиться к инициативе соответствующим контролирующим органам со стороны властей. Верим, что их участие придаст эффективности нашему проекту», - заявил Юрий Бондарев.



Инициативу уже поддержали представители нескольких торговых сетей. «Мы не хотим, чтобы дети курили. Постоянно проводим со своими работниками разъяснительную работу о недопустимости продажи сигарет несовершеннолетним. Ожидаем, что коллеги поддержат нас в этой инициативе. Со своей стороны, мы готовы делиться опытом - как проводить просветительную работу с сотрудниками. У нас есть программа «Тайный покупатель», через которую контролируем действия наших работников», - рассказал Николай Ганул, владелец компании «Ганул». Программа предусматривает регулярные визиты к представителям розничной торговли, проведение образовательных мероприятий и предоставление информационных материалов, пишет "Интерфакс-Украина"