Розничная торговля начинает инициативу "Табак – не для детей!"
О начале общенациональной инициативы "Табак – не для детей!" объявил Общественный союз "Национальная организация розничной торговли" (НОРТ).
На пресс-конференции 30 мая 2018 года Юрий Бондарев, председатель ОС «НОРТ», заявил, что представители легальной розничной торговли выступают против продажи табачных изделий несовершеннолетним: «Наша цель - создание в розничной торговле среды, в которой продажа табачных изделий несовершеннолетним станет недопустимой».
Программа предусматривает регулярные визиты к представителям розничной торговли, проведение образовательных мероприятий и предоставление информационных материалов, пишет "Интерфакс-Украина"
«НОРТ, как ответственная отраслевая ассоциация, выступила с инициативой, призванной информировать представителей малого и среднего бизнеса, в частности, владельцев сетей и киосков, руководителей и продавцов, о требованиях действующего законодательства и предоставлять им профессиональные рекомендации по совершенствованию в этом направлении. Мы также будем предлагать присоединиться к инициативе соответствующим контролирующим органам со стороны властей. Верим, что их участие придаст эффективности нашему проекту», - заявил Юрий Бондарев.
Инициативу уже поддержали представители нескольких торговых сетей. «Мы не хотим, чтобы дети курили. Постоянно проводим со своими работниками разъяснительную работу о недопустимости продажи сигарет несовершеннолетним. Ожидаем, что коллеги поддержат нас в этой инициативе. Со своей стороны, мы готовы делиться опытом - как проводить просветительную работу с сотрудниками. У нас есть программа «Тайный покупатель», через которую контролируем действия наших работников», - рассказал Николай Ганул, владелец компании «Ганул».
Программа предусматривает регулярные визиты к представителям розничной торговли, проведение образовательных мероприятий и предоставление информационных материалов, пишет "Интерфакс-Украина"
«НОРТ, как ответственная отраслевая ассоциация, выступила с инициативой, призванной информировать представителей малого и среднего бизнеса, в частности, владельцев сетей и киосков, руководителей и продавцов, о требованиях действующего законодательства и предоставлять им профессиональные рекомендации по совершенствованию в этом направлении. Мы также будем предлагать присоединиться к инициативе соответствующим контролирующим органам со стороны властей. Верим, что их участие придаст эффективности нашему проекту», - заявил Юрий Бондарев.
Инициативу уже поддержали представители нескольких торговых сетей. «Мы не хотим, чтобы дети курили. Постоянно проводим со своими работниками разъяснительную работу о недопустимости продажи сигарет несовершеннолетним. Ожидаем, что коллеги поддержат нас в этой инициативе. Со своей стороны, мы готовы делиться опытом - как проводить просветительную работу с сотрудниками. У нас есть программа «Тайный покупатель», через которую контролируем действия наших работников», - рассказал Николай Ганул, владелец компании «Ганул».
Также Николай Ганул обратился к гражданам, которых тоже призвал быть социально ответственными. К сожалению, довольно часто сами взрослые помогают подросткам покупать сигареты в торговой сети.
В Украине запрещена продажа табачных изделий лицам, которым не исполнилось 18 лет, и в законодательстве зафиксированы санкции за нарушение этой нормы: штраф в размере 6800 грн. и лишение лицензии. Однако, практика показывает, что далеко не всегда торговые точки соблюдают требования законодательства.
Представитель Торгового дома «ТОРГ СИТИ» Виталий Зубов обратился к коллегам с объяснениями статей действующего законодательства о продаже табачных изделий и перечислил штрафные санкции, констатировав: «Продавцу лучше дополнительно проверить документы, тем более, что он имеет законодательное право отказаться продавать табак тем лицам, которые не подтвердили возраст документально».
Также Виталий Зубов обратил внимание контролирующих органов, что чаще всего нарушения условий продажи сигарет несовершеннолетним происходит в среде нелегальной торговли. «Штраф за нелегальную торговлю от 340 грн, что существенно отличается от размеров наказаний для легальных торговцев табаком», - уточнил он.
Программа общенациональной инициативы «Табак - не для детей!» рассчитана на несколько этапов. Первая волна охватит владельцев торговых сетей, вторая - непосредственно продавцов и менеджеров, которые контролируют их работу. Сети, которые присоединятся к инициативе, получат наклейки акции для размещения в торговых точках, с телефоном ОС «НОРТ», куда можно позвонить и озвучить жалобу, если продавец не исполняет свои обязанности по проверке возраста покупателей табачных изделий.
«Национальная организация розничной торговли» призывает присоединиться к программе представителей торговых сетей и контролирующие органы, чтобы совместными усилиями достичь желаемого результата, а именно - исключение любой возможности приобретения табачных изделий несовершеннолетними.
Источник: 24 Канал
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