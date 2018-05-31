18:50
31 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
30°C 17°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    26°C 12°C
  • воскресенье
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бронзовый Путин. Нездоровые политики России
Вєсті Кремля
00:01, сегодня
Вести.UA. Реформы от Марковича. Чудеса Насирова
Вєсті.UA
21:55, 30 мая
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, 30 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Розничная торговля начинает инициативу "Табак – не для детей!"

26 Читати новину українською
Пресс-конференция
Пресс-конференция

О начале общенациональной инициативы "Табак – не для детей!" объявил Общественный союз "Национальная организация розничной торговли" (НОРТ).

 
На пресс-конференции 30 мая 2018 года Юрий Бондарев, председатель ОС «НОРТ», заявил, что представители легальной розничной торговли выступают против продажи табачных изделий несовершеннолетним: «Наша цель - создание в розничной торговле среды, в которой продажа табачных изделий несовершеннолетним станет недопустимой».

Программа предусматривает регулярные визиты к представителям розничной торговли, проведение образовательных мероприятий и предоставление информационных материалов, пишет "Интерфакс-Украина"

«НОРТ, как ответственная отраслевая ассоциация, выступила с инициативой, призванной информировать представителей малого и среднего бизнеса, в частности, владельцев сетей и киосков, руководителей и продавцов, о требованиях действующего законодательства и предоставлять им профессиональные рекомендации по совершенствованию в этом направлении. Мы также будем предлагать присоединиться к инициативе соответствующим контролирующим органам со стороны властей. Верим, что их участие придаст эффективности нашему проекту», - заявил Юрий Бондарев.

Инициативу уже поддержали представители нескольких торговых сетей. «Мы не хотим, чтобы дети курили. Постоянно проводим со своими работниками разъяснительную работу о недопустимости продажи сигарет несовершеннолетним. Ожидаем, что коллеги поддержат нас в этой инициативе. Со своей стороны, мы готовы делиться опытом - как проводить просветительную работу с сотрудниками. У нас есть программа «Тайный покупатель», через которую контролируем действия наших работников», - рассказал Николай Ганул, владелец компании «Ганул».

Также Николай Ганул обратился к гражданам, которых тоже призвал быть социально ответственными. К сожалению, довольно часто сами взрослые помогают подросткам покупать сигареты в торговой сети.

В Украине запрещена продажа табачных изделий лицам, которым не исполнилось 18 лет, и в законодательстве зафиксированы санкции за нарушение этой нормы: штраф в размере 6800 грн. и лишение лицензии. Однако, практика показывает, что далеко не всегда торговые точки соблюдают требования законодательства.

Представитель Торгового дома «ТОРГ СИТИ» Виталий Зубов обратился к коллегам с объяснениями статей действующего законодательства о продаже табачных изделий и перечислил штрафные санкции, констатировав: «Продавцу лучше дополнительно проверить документы, тем более, что он имеет законодательное право отказаться продавать табак тем лицам, которые не подтвердили возраст документально».

Также Виталий Зубов обратил внимание контролирующих органов, что чаще всего нарушения условий продажи сигарет несовершеннолетним происходит в среде нелегальной торговли. «Штраф за нелегальную торговлю от 340 грн, что существенно отличается от размеров наказаний для легальных торговцев табаком», - уточнил он.

Программа общенациональной инициативы «Табак - не для детей!» рассчитана на несколько этапов. Первая волна охватит владельцев торговых сетей, вторая - непосредственно продавцов и менеджеров, которые контролируют их работу. Сети, которые присоединятся к инициативе, получат наклейки акции для размещения в торговых точках, с телефоном ОС «НОРТ», куда можно позвонить и озвучить жалобу, если продавец не исполняет свои обязанности по проверке возраста покупателей табачных изделий.

«Национальная организация розничной торговли» призывает присоединиться к программе представителей торговых сетей и контролирующие органы, чтобы совместными усилиями достичь желаемого результата, а именно - исключение любой возможности приобретения табачных изделий несовершеннолетними.
 
 
Теги: Дети Здоровая жизнь табак
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Дом-убийца в Киеве: как жители стали пленниками ядовитых стен
сегодня, 18:01 Дом-убийца в Киеве: как жители стали пленниками ядовитых стен
Катерина Петренко 130
Из-за исценировки убийства Аркадия Бабченко в Украине произошла девальвация всех СМИ
сегодня, 17:01 Из-за исценировки убийства Аркадия Бабченко в Украине произошла девальвация всех СМИ
Леонид Канфер 926
Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
сегодня, 13:10 Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
311
Методы Путина использовали против него же: реакция Запада на
сегодня, 16:30 Методы Путина использовали против него же: реакция Запада на "воскрешение" Бабченко
527
Как бросить курить: 6 нестандартных способов
сегодня, 16:01 Как бросить курить: 6 нестандартных способов
Настя Сукач 6200
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук