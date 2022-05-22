из-за войны погибли уже 232 ребенка

По данным ювенальных прокуроров, погибли 232 из них. Еще 430 были ранены.

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Отмечают, что эти цифры не окончательны, ведь работа над установлением количества таких случаев не останавливается в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и деоккупированных территориях.

Больше всего пострадавших среди детей в таких регионах:

Донецкая область – 145,

Киевская область – 116,

Харьковская область – 102,

Черниговская область – 68,

Херсонская область – 48,

Луганская область – 48,

Николаевская область – 45,

Запорожская область – 28,

Сумская область – 17,

город Киев – 16,

Житомирская область – 15.

Заметим, что из-за бомбардировок и обстрелов российскими оккупантами украинских населенных пунктов уже повреждено 1837 учебных заведений. 172 из них – разрушены полностью.

Важно! Ювенальные прокуроры напоминают, что предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единственный доказательный хаб Офиса Генпрокурора по ссылке или по телефонам: 096 100 44 38, 068 323 58 56.

Последние случаи на войне, в которых пострадали дети и несовершеннолетние

21 мая российские захватчики обстреляли поселок Белозерка Херсонской области. В результате погибли три человека. Среди них: два подростка – парень и девушка, а также учительница английского языка.

С постепенным освобождением Харьковской области Вооруженными Силами Украины становится известно о зверствах, которые там совершали кафиры. Среди них много сексуальных преступлений, жертвами которых даже дети и младенцы .

О них сообщают на горячую линию уполномоченного Верховной Рады по правам человека. По словам Людмилы Денисовой, на днях только через один час из-за пережитого сексуального насилия обратились 10 человек, 8 из них – изнасилованные несовершеннолетние.

18 мая россияне атаковали Донецкую область ракетами и из реактивной системы залпового огня "Смерч". В результате прямого попадания в жилой дом погибли 2 детей .

17 мая Россия нанесла ракетный удар по Бахмуту . Один из снаряд попал в жилую пятиэтажку, здание обрушилось. Трое несовершеннолетних – 9, 12 и 17 лет – получили ранения разных степеней тяжести. На следующий день из-под завалов извлекли тело 2-летней девочки .

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