из-за войны погибли уже 232 ребенка
По данным ювенальных прокуроров, погибли 232 из них. Еще 430 были ранены.
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Отмечают, что эти цифры не окончательны, ведь работа над установлением количества таких случаев не останавливается в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и деоккупированных территориях.
Больше всего пострадавших среди детей в таких регионах:
- Донецкая область – 145,
- Киевская область – 116,
- Харьковская область – 102,
- Черниговская область – 68,
- Херсонская область – 48,
- Луганская область – 48,
- Николаевская область – 45,
- Запорожская область – 28,
- Сумская область – 17,
- город Киев – 16,
- Житомирская область – 15.
Заметим, что из-за бомбардировок и обстрелов российскими оккупантами украинских населенных пунктов уже повреждено 1837 учебных заведений. 172 из них – разрушены полностью.
Последние случаи на войне, в которых пострадали дети и несовершеннолетние
- 21 мая российские захватчики обстреляли поселок Белозерка Херсонской области. В результате погибли три человека. Среди них: два подростка – парень и девушка, а также учительница английского языка.
- С постепенным освобождением Харьковской области Вооруженными Силами Украины становится известно о зверствах, которые там совершали кафиры. Среди них много сексуальных преступлений, жертвами которых даже дети и младенцы .
- О них сообщают на горячую линию уполномоченного Верховной Рады по правам человека. По словам Людмилы Денисовой, на днях только через один час из-за пережитого сексуального насилия обратились 10 человек, 8 из них – изнасилованные несовершеннолетние.
- 18 мая россияне атаковали Донецкую область ракетами и из реактивной системы залпового огня "Смерч". В результате прямого попадания в жилой дом погибли 2 детей .
- 17 мая Россия нанесла ракетный удар по Бахмуту . Один из снаряд попал в жилую пятиэтажку, здание обрушилось. Трое несовершеннолетних – 9, 12 и 17 лет – получили ранения разных степеней тяжести. На следующий день из-под завалов извлекли тело 2-летней девочки .
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