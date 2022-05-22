Через війну загинули вже 232 дитини

За даними ювенальних прокурорів, загинули 232 з них. Ще 430 були поранені.

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Зазначають, що ці цифри не є остаточними, адже робота над встановленням кількості таких випадків не зупиняється в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та деокупованих територіях.

Найбільше постраждалих серед дітей у таких регіонах:

Донецька область – 145,

Київська область – 116,

Харківська область – 102,

Чернігівська область – 68,

Херсонська область – 48,

Луганська область – 48,

Миколаївська область – 45,

Запорізька область – 28,

Сумська область – 17,

місто Київ – 16,

Житомирська область – 15.

Зауважимо, що через бомбардування та обстріли російськими окупантами українських населених пунктів вже пошкоджено 1837 закладів освіти. 172 з них – зруйновані повністю.

Важливо! Ювенальні прокурори нагадують, що надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб Офісу Генпрокурора за посиланням або за телефонами: 096 100 44 38, 068 323 58 56.

Останні випадки на війні, в яких постраждали діти та неповнолітні

21 травня російські загарбники обстріляли селище Білозерка на Херсонщині. Унаслідок цього загинули троє людей. Серед них: двоє підлітків – хлопець та дівчина, а також вчителька англійської мови.

З поступовим звільненням Харківської області Збройними Силами України стає відомо про звірства, які там чинили окупанти. Серед них багато сексуальних злочинів, жертвами яких стають навіть діти та немовлята.

Про них повідомляють на гарячу лінію уповноваженої Верховної Ради з прав людини. За словами Людмили Денісової, днями лише за одну годину через пережите сексуальне насильство звернулися 10 осіб, 8 з них – зґвалтовані неповнолітні.

18 травня росіяни атакували Донеччину ракетами та з реактивної системи залпового вогню "Смерч". Унаслідок прямого влучання у житловий будинок, загинули 2 дітей.

17 травня Росія завдала ракетного удару по Бахмуту. Один зі снаряд вцілив у житлову п'ятиповерхівку, будівля обвалилася. Троє неповнолітніх – 9, 12 та 17 років – зазнали поранень різних ступенів тяжкості. Наступного дня з-під завалів дістали тіло 2-річної дівчинки.

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