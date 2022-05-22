Через війну загинули вже 232 дитини
За даними ювенальних прокурорів, загинули 232 з них. Ще 430 були поранені.
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Зазначають, що ці цифри не є остаточними, адже робота над встановленням кількості таких випадків не зупиняється в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та деокупованих територіях.
Найбільше постраждалих серед дітей у таких регіонах:
- Донецька область – 145,
- Київська область – 116,
- Харківська область – 102,
- Чернігівська область – 68,
- Херсонська область – 48,
- Луганська область – 48,
- Миколаївська область – 45,
- Запорізька область – 28,
- Сумська область – 17,
- місто Київ – 16,
- Житомирська область – 15.
Зауважимо, що через бомбардування та обстріли російськими окупантами українських населених пунктів вже пошкоджено 1837 закладів освіти. 172 з них – зруйновані повністю.
Останні випадки на війні, в яких постраждали діти та неповнолітні
- 21 травня російські загарбники обстріляли селище Білозерка на Херсонщині. Унаслідок цього загинули троє людей. Серед них: двоє підлітків – хлопець та дівчина, а також вчителька англійської мови.
- З поступовим звільненням Харківської області Збройними Силами України стає відомо про звірства, які там чинили окупанти. Серед них багато сексуальних злочинів, жертвами яких стають навіть діти та немовлята.
- Про них повідомляють на гарячу лінію уповноваженої Верховної Ради з прав людини. За словами Людмили Денісової, днями лише за одну годину через пережите сексуальне насильство звернулися 10 осіб, 8 з них – зґвалтовані неповнолітні.
- 18 травня росіяни атакували Донеччину ракетами та з реактивної системи залпового вогню "Смерч". Унаслідок прямого влучання у житловий будинок, загинули 2 дітей.
- 17 травня Росія завдала ракетного удару по Бахмуту. Один зі снаряд вцілив у житлову п'ятиповерхівку, будівля обвалилася. Троє неповнолітніх – 9, 12 та 17 років – зазнали поранень різних ступенів тяжкості. Наступного дня з-під завалів дістали тіло 2-річної дівчинки.
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