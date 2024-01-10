Как рассказали в полиции Львовской области, мальчика нашли в селе Сокольники. Известно, что в 10-градусный мороз он прошел около 7,5 километра.

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Что известно о поисках мальчика

Правоохранители отмечают, что из школы мальчик вышел в 15:00. Домой 6-летний ребенок так и не пришел, исчезнув. Следовательно, в местных пабликах размещали объявления о поисках.

К счастью, 6-летнего мальчика удалось найти спустя час. Правда, после этого с его родными начали свою работу полицейские ювенальные подразделения.



Мальчика удалось найти через час / Фото полиции Львовщины

Фактически мы узнали о его исчезновении где-то в 17:50. Уже в 18:28 наши полицейские отрапортовали, что его удалось разыскать. Почему 6-летний ребенок ушел из школы сам, почему его никто не встретил, мы по определенным причинам комментировать не можем, этим занималась ювенальная превенция,

– отмечают правоохранители.

Как отмечают в полиции, мальчик по дороге проходил мимо многих людей. Впрочем, почти никто не отреагировал на то, что по улице 6-летний ребенок гуляет сам. Правда, некоторые автомобили останавливались и предлагали малышу отвезти его домой. Но школьник от этого отказывался, ведь ему было страшно.

Мальчика с объявления узнала молодая пара. Она предложила школьнику помощь. 6-летнего ребенка завели в супермаркет, где купили ему чай и булочку. После этого позвонили в полицию.



Мальчика нашла пара и позвонила полиции / Фото полиции Львовской области

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