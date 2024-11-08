В результате удара многие люди получили ранения, есть повреждения инфраструктуры. Поэтому 24 Канал рассказывает о последствиях атаки на Украину в ночь на 8 ноября.

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Что известно о ночной атаке

В ночь на 8 ноября враг атаковал баллистической ракетой "Искандер-М", 4 управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69, 92 ударными БпЛА типа "Шахед" и дронами неустановленного типа. Кроме того, вражеская тактическая авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковской и Сумской областях.

На фоне того, что атаковать враг начал еще накануне, силы противовоздушной обороны работали с вечера и сбили 4 управляемых ракеты Х-59/Х-69 и 62 дроны-камикадзе. По данным Воздушных сил, 26 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах.

Таким образом под вражеским ударом оказались Харьков и Запорожье, Киевская, Хмельницкая и Одесская области.

В части областей Украины масштабные разрушения гражданской инфраструктуры: смотрите видео

В каждом регионе, который пострадал от обстрела, продолжают работать спасательные подразделения, следственные группы, психологи. Привлечены все необходимые подразделения для скорейшей ликвидации последствий ударов, помощи гражданским, фиксации очередных российских преступлений.

Последствия атаки на Украину / Фото ГСЧС

Детали обстрела Киевской области

В Киевской области тревога звучала более 12 часов, там работала ПВО. По состоянию на утро в результате падения обломков сбитых вражеских целей зафиксированы повреждения 6 частных домов в 2 районах. Кроме того, повреждены 4 грузовика и 2 легковых авто, а также гаражи.

В 2 районах произошло возгорание травяной и лесной подстилки. Также возник пожар в помещении недействующей АЗС, спасатели оперативно ликвидировали все возгорания. Ранения различной степени получили 4 человека, которые находились в поврежденных транспортных средствах.

Под вражеским ударом была Киевская область / Фото ГСЧС Киевской области

В результате атаки на Харьков есть много пострадавших

По Харькову российские захватчики нанесли авиационные удары. Пострадали 25 человек, в частности ребенок. Известно, что авиабомба попала в жилую 12-этажку в Салтовском районе. Снаряд попал между первым и вторым этажом. Из подъезда дома полицейские и спасатели эвакуировали 30 человек, из них 4 детей.

Среди раненых у 10 человек – острая реакция на стресс. Пять человек с ранениями – четырех женщин и мужчины – госпитализированы. Они имеют среднюю и легкую степень поражения конечностей и лица обломками. На месте продолжаются спасательно-аварийные работы, ищут людей под завалами.

Также повреждены жилые дома рядом, 5 автомобилей и выходы станции метро. В центре города противник ударил по открытой территории. По данным областной военной администрации, повреждены исторические здания, общественные места и жилые дома.

Кроме вышеупомянутого, зафиксировано еще одно попадание возле жилой застройки снова в центральной части города. Повреждены по меньшей мере 6 многоэтажных домов, магазины, торговые павильоны, автомобили, выходы станции метро. К счастью, там обошлось без пострадавших.

Кадры последствий вражеского удара по городу / Фото Суспільне

В Одесской области вражеский обстрел унес жизнь человека

В результате российского обстрела Одесской области погиб человек, еще 9 пострадали. В частном секторе повреждены жилые дома. Пожар вспыхнул в двух жилых домах. Спасатели ликвидировали пожары в складских помещениях и горящих автомобилях одного из предприятий.

Известно, что повреждения получили также здание учебного заведения. Психологи оказали помощь 15 гражданам, в частности ребенку и беременной женщине. Спасатели потушили огонь и обследовали территорию, к ликвидации последствий было привлечено и пожарное подразделение Национальной гвардии Украины.

Последствия обстрела Одесской области / Фото Суспільне

"Шахеды" атаковали Хмельницкую область

Враг атаковал Хмельницкую область ударными БпЛА типа "Шахед". По вражеским целям работали силы противовоздушной обороны.

Во время атаки противника удалось сбить 2 БпЛА типа "Шахед". В результате атаки повреждена кровля и окна в квартирах жилого двухэтажного дома. По данным Хмельницкой областной военной администрации, пожар уже удалось ликвидировать. К счастью, российское преступление не привело к пострадавшим или раненым.

В Запорожье возросло количество жертв после вчерашнего удара

Накануне в Запорожье в результате российской атаки зафиксировали пять попаданий. Под ударом оказались жилые дома и медучреждения. В ОВА сообщали, что на город россияне выпустили 6 КАБов, один из них попал в онкологический диспансер, где был тяжело ранен один из врачей.

По состоянию на утро количество погибших после вчерашнего удара возросло до 8 человек. Травмированы 42 человека, из них 4 детей. Удалось спасти 3 жителей, среди них - 2 детей. Развернуты полицейские мобильные пункты для приема заявлений от пострадавших.

Подробности атаки на Сумскую область

Ночью и утром 8 ноября российская армия 11 раз обстреливала Сумскую область. Зафиксировано 18 взрывов. Ударам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Миропольская, Путивльская, Чернеччинская громада.

В селе Хухра Чернеччинской громады в результате обстрела ранено гражданское лицо, поврежден частный дом. В Гнилице Миропольской громады повреждения получили два частных дома.

В Краснополье в результате обстрела повреждено учебное заведение, многоквартирный жилой дом, админздание, здание ТЦ и 5 частных домов. В Сумской ОГА отмечали о том, что повреждения получили 15 многоквартирных жилых домов и 20 домохозяйств.