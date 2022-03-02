Авторы канала отметили, что при первой же возможности будут начитывать аудиосказки на украинском языке. "Надеюсь, что это может быть полезным", – сообщили на странице.

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По их словам, если хотя бы один ребенок во время артобстрела сможет вместо звуков войны слушать украинскую сказку, это уже хорошо.

В бомбоубежищах интернет преимущественно ужасен и нужно беречь заряд на телефоне, поэтому мультики и мобильные игры – плохой выход. Кроме того, не всегда у взрослых есть возможность читать вслух или играть с малышами в бункере, поэтому такая страница в телеграмме может помочь.

Смотрите скриншоты из телеграмм-канала:

На канале можно скачать аудиодорожку, не имеющую большого размера файла. Кроме того есть возможность слушать с заблокированным экраном, поэтому батарея быстро не будет разряжаться.

"Подавляющее большинство наших чтецов – актеры и студенты КНУТКиТ им. Карпенко-Карого", – отметили авторы. Если кто-то хочет помочь, стоит писать в сообщение.

Перейти на канал с аудиосказками – можно здесь .