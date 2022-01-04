Инцидент произошел 2 января в районе пограничного подразделения Губадлы. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджана.

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Как пограничник расстрелял людей

Сержант Эльхан Авазлы открыл огонь из табельного оружия в старшего лейтенанта Юсифа Исмаилова. Затем – в двух младших прапорщиков Амила Джалилзаде и Рафаила Ибрагимова.

Причина такого поступка неизвестна.

Стрелок сбежал

Авазлы бросил оружие и скрылся с места событий. Правоохранители начали поисковую операцию. Задержать злоумышленника удалось на следующий день, утром 3 января.

Обострение на границе Азербайджана и Армении

В ноябре 2021 года в Нагорном Карабахе начался новый виток противостояния между Арменией и Азербайджаном. Стороны обвинили друг друга в нападении, а 16 и 17 ноября сообщили о потерях.

На границе стран 22 ноября вновь началась стрельба. Об этом заявила Армения, хоть в Азербайджане все опровергали.