Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Один человек в крайне тяжелом состоянии, еще один – пережил сильный шок.

Кстати Стреляли в ногу несколько раз: в США жертвой стрельбы стал маленький ребенок

По информации издания, прозвучало не менее 27 выстрелов.

Задержали ли стрелка

Злоумышленнику удалось скрыться. Поэтому его еще не задержали. Район стрельбы окружила полиция, а улицу полностью закрыли.

Правоохранители начали расследование.

Предыдущие стрельбы в Германии: коротко