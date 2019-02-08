Безработный из-за репоста: кого могут уволить за сообщение в соцсетях

Сегодня соцсети могут рассказать о человеке много: от подробностей личной жизни, до мыслей о политическом курсе страны. Некоторые участники настолько активно высказываются по любому поводу, что в итоге остаются без работы.

Насколько правомерно увольнение за "неправильные" сообщения в соцсети – узнавала журналистка 24 канала.

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Законодательная защита

Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь. Об этом выражении, кажется, уже и забыли. Сейчас в социальных сетях пишут все и всё Некоторые высказывания шокируют читателей чрезмерным освещением интимных подробностей из личной жизни, другие – просепаратистской риторикой. Работодатели к такой открытости относятся по-разному. Одни считают, что это личное дело работника, другие – увольняют чрезмерно "разговорчивых". Аргументируя это тем, что активность в социальных сетях вроде мешает выполнению профессиональных обязанностей.

Увольнять людей за то, что работодателю не нравится содержание сообщений или высказываний – запрещено. Так же как и за использование работником интернета или оборудования компании в рабочее время. Вместе с тем, у руководства компании есть возможность вынести выговор работнику, если это предусмотрено правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором и другими внутренними документами. В таком случае это будет признано как дисциплинарное правонарушение. Только после вынесения двух и более выговоров у работодателя появляется право уволить сотрудника за систематическое неисполнение трудовых обязанностей,

– рассказывает журналисту 24 канала юрист ОО "Социальное движение", Виталий Дудин.

Некоторые руководители компаний не гнушаются просмотром сообщений в соцсетях

Табу для госслужащих

В свое время звучало много призывов увольнять госслужащих за откровенно сепаратистские утверждения. Мол, чиновники самого высокого ранга откровенно поддерживают российскую агрессию и остаются на своих должностях. Но юристы твердят – нужно различать преступные и сомнительные высказывания, на которые люди имеют право согласно Европейской конвенции.

Конечно, к государственным служащим предъявляются более серьезные требования, чем к представителям других профессий. Аналогичная ситуация и с учителями. Для них прописаны этические правила. Однако возникает вопрос – может ли сообщение в соцсетях считаться аморальным проступком, ведь это оценочная категория.

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Увольняя человека по таким обвинениям, руководитель должен получить разрешение от профсоюза. Также у работника должны взять объяснения. Это делается для того, чтобы процедура увольнения не была чрезвычайно легкой и работодатели не злоупотребляли ею. В то же время, любое правонарушение должно расследоваться специально созданной комиссией,

– объясняет юрист.

К сожалению, на практике профсоюзы часто занимаются не правами работников, а интересами работодателей, и служебное расследование проводится лишь для галочки.

Иногда даже коллеги удивляются откровенности написанного в соцсетях

Выговор вместо увольнения

В целом, анализируя украинское законодательство, стоит сказать, что оно защищает работников от чрезмерного "внимания" руководства. К примеру, в отечественном Кодексе законов о труде (КЗоТ) не закреплено право работодателя контролировать процесс выполнения профессиональных обязанностей. Хоть, в этом же документе и сказано – зарплата зависит от результатов трудовой деятельности. Таким образом работодатель контролирует результат работы, а не процесс ее выполнения.

Также, согласно КЗоТ, работодатель должен способствовать созданию надлежащих условий труда для подчиненных. То есть, если начальник будет всячески контролировать своего сотрудника, к примеру, постоянно заглядывать в его компьютер, стоять за спиной или мониторить переписку – это, однозначно, не будет способствовать качественному выполнению трудовых обязанностей.

Не стоит забывать и о действующем законе "Об информации". Он запрещает собирать информацию о человеке без его согласия. Особенно когда речь идет о конфиденциальных данных. Конечно, кроме определенных законом случаев.

Закон запрещает работодателям следить за своими работниками

В законе "Об оперативно-розыскной деятельности" определен перечень случаев, когда можно накладывать арест на корреспонденцию, производить ее изъятие, вести наблюдения за человеком, вести аудио- и видеонаблюдение, снимать информацию с телекоммуникационных и электронных информационных сетей. Все это является разновидностью оперативно-розыскной деятельности и осуществляются на основании постановления следственного судьи, если есть соответствующее ходатайство следователя, согласованного с прокурорами.

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Поэтому нельзя вот так просто взять и начать следить за подчиненными. К непутевым работникам работодатель должен применять дисциплинарные механизмы, которые определены КЗоТ – аттестации, вынесение выговора, просмотр рабочих норм, лишение премий и тому подобное.

Руководству компаний не стоит забывать, что работники имеют право на частную жизнь. Во избежание недоразумения, компаниям стоит во внутренних документах прописать допустимые пределы вмешательства в жизнь работников.