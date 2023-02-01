Блогер обнародовал свое обращение на сервисе Тwitch. 24 канал. Парень наоборот радуется, что ему всего 19 лет, а о нем узнала вся Украина.

Важно Обижали и унижали девушек: полиция взялась за организаторов пьяных вечеринок в Киеве

Рассказывает, что жизнь человека может резко измениться – с ног на голову

Я в шоке. Ничего противозаконного я не сделал, у девушек ко мне претензий нет и какие могут быть вопросы? Мне этот хайп нравится, потому что я понимаю, что ничего мне за это не будет,

– заявляет парень.

Он думает, максимальное наказание для него состоит в том, что, мол, "неадекватные люди могут его отп**ивать". Кстати, часть страниц в социальных сетях скандального блоггера уже заблокирована, но появляются новые. На одном из роликов блоггер разговаривает с девушками, которые заявляют ему, что "их папа из СБУ", на это парень говорит, что "б**ь шм**и".

Заявление блоггера: видео

Что известно о скандале

Ребята организовывали вечеринки в Киеве и публиковали в закрытых телеграмм-каналах видео, где оскорбляют женщин. Сами молодые люди родом из Ивано-Франковска.

Рассказывали, что в Киев перебрались со своими друзьями, чтобы устроили настоящую охоту, лозунг которой звучит, как "Покажем вам, какие кругом ш***и".

Они накачивали девушек алкоголем, а также, как отмечают в сети, снотворным. После этого без сознания снимали на видео, добивались и обижали.

После огласки молодых людей пришла с обысками полиция. Двум ребятам, которые проходят по делу относительно "пьяных" вечеринок в Киеве, вручили подозрения, еще шестерым – выдали повестки в военкомат.