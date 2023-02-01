Блогер оприлюднив своє звернення на сервісі Тwitch, інформує 24 канал. Хлопець навпаки радіє, що йому лише 19 років, а про нього дізналась вся Україна.

Важливо Кривдили та принижували дівчат: поліція взялася за організаторів п'яних вечірок у Києві

Розповідає, що життя людини може різко змінитись – з ніг на голову.

Я в шоці. Нічого протизаконного я не зробив, дівчата до мене претензій не мають і які можуть бути питання? Мені цей хайп подобається, бо я розумію, що нічого мені за це не буде,

– заявляє хлопець.

Він думає, максимальне покарання для нього полягає у тому, що, мовляв, "неадекватні люди можуть його відп**дувати". До речі, частина сторінок у соціальних мережах скандального блогера уже заблокована, однак з'являються нові. На одному з роликів блогер розмовляє з дівчатами, які заявляють йому, що "їхній тато з СБУ", на це хлопець каже, що "їб**ь шм**и".

Заява блогера: відео

Що відомо про скандал

Хлопці організовували вечірки у Києві й публікували в закритих телеграм-каналах відео, де ображають жінок. Самі молодики родом з Івано-Франківська.

Розповідали, що до Києва перебрались зі своїми друзями, щоб влаштували справжнє полювання, гасло якого звучить, як "Покажемо вам, які кругом ш***и".

Вони накачували дівчат алкоголем, а також, як зазначають у мережі, снодійним. Після цього непритомних знімали на відео, домагались та кривдили.

Після розголосу до молодиків завітала з обшуками поліція. Двом хлопцям, які проходять у справі щодо "п'яних" вечірок у Києві, вручили підозри, ще шістьом – видали повістки до військкомату.