Бойцы "Торнадо" устроили бунт в СИЗО: видео

В Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве ввели план Буря из-за бунта бывших бойцов роты МВД "Торнадо".

Об этом сообщает INSIDER.

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Отмечается, что причиной бунта стало то, что экс-комбата "Торнадо" Руслана Онищенко и его приспешников пытались развести по разным заведениям временного содержания.

Поэтому заключенные забаррикадировали выход из камеры и сопротивляются правоохранителям. В подкрепление приехал спецназ Государственной пенитенциарной службы.

В СИЗО собрались активисты, протестующие против разделения удерживаемых "торнадовцев". Внешне выходы и подъезды заблокированы полицейскими.

На видео видно, что к "торнадивцам" присоединились и другие заключенные. Они вооружены молотками и ножами.

Напомним, что в апреле 12 бывших бойцов расформированной спецроты "Торнадо" ГУ МВД Украины получили наказание за преступления, которые совершили против мирного населения Донбасса.