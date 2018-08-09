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Бойцы "Торнадо" устроили бунт в СИЗО: видео

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Лукьяновское СИЗО
Лукьяновское СИЗО / informator.news

В Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве ввели план Буря из-за бунта бывших бойцов роты МВД "Торнадо".

Об этом сообщает INSIDER.

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Отмечается, что причиной бунта стало то, что экс-комбата "Торнадо" Руслана Онищенко и его приспешников пытались развести по разным заведениям временного содержания.

Поэтому заключенные забаррикадировали выход из камеры и сопротивляются правоохранителям. В подкрепление приехал спецназ Государственной пенитенциарной службы.

В СИЗО собрались активисты, протестующие против разделения удерживаемых "торнадовцев". Внешне выходы и подъезды заблокированы полицейскими.

На видео видно, что к "торнадивцам" присоединились и другие заключенные. Они вооружены молотками и ножами.

Напомним, что в апреле 12 бывших бойцов расформированной спецроты "Торнадо" ГУ МВД Украины получили наказание за преступления, которые совершили против мирного населения Донбасса.

Теги: Новости Украины Полиция Новости Киева Задержание бойцов "Торнадо" СІЗО
Источник: 24 Канал
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