Целью платформы является стать единственной организованной точкой сбора для изобретателей военного времени, а также тех, кто заинтересован в их приобретении или финансировании.

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Изобретатели на платформе могут:

Разместить собственные изобретения военного времени.

Рассказать о разработках и прототипах.

Найти необходимое финансирование или ментора.

Получите больше возможностей для сотрудничества с производителями, предприятиями и бизнесами.

Платформа постоянно расширяет круг участников. Более 100 заявок от украинских изобретателей уже были поданы к рассмотрению и проходят модерацию. Более 25 разработок, которые ищут поддержку и финансирование, уже на сайте Brave Inventors. Среди них:

ударно-разведывательные комплексы БПЛА,

системы накопления энергии,

антидроновые ружья,

внедорожник и многие другие украинские разработки.

Если вы хотите помочь ВСУ и поддержать изобретателей военного назначения, переходите на сайт Brave Inventors.

Brave Inventors нацелен объединить все заинтересованные в построении сильной страны стороны. В частности это:

Опытные изобретатели оружия, противоударных комплексов, оборудования и других военных инструментов;

Начинающие разработчики, имеющие прототипы изобретения и ищущие финансирование на изготовление и масштабирование;

Инвестиционные фонды и самостоятельные инвесторы, заинтересованные в инвестировании в военные технологии;

Волонтеры, которые находятся в постоянном поиске необходимого для армии оборудования и сотрудничают с международными и отечественными благотворительными фондами и организациями;

Бизнесы, компании и предприятия, занимающиеся социальной деятельностью и вкладывающие часть доходов в поддержку армии;

Граждане, заинтересованные во всесторонней помощи фронта и приближении Победы Украины.

Brave Inventors должна стать точкой сбора для изобретателей военного времени и инвесторов в новые разработки: смотрите видео

Миссия Brave Inventors – внести свой вклад в победу Украины и ее светлое будущее. Привлечь внимание к украинским разработкам и стимулировать изобретательскую деятельность в стране.

Мы верим, что украинские изобретения военного времени будут признаны на мировом уровне и будут активно использоваться не только в нашей стране, но и в странах союзников,

– отмечают авторы платформы.

Они добавляют, что украинские защитники нуждаются в современных и эффективных изобретениях. А общая поддержка способна поддержать их создание.

Разработчики, которые имеют собственное изобретение и ищут возможность его реализации, могут оставить заявку, перейдя на BRAVE INVENTORS UA.