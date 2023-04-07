Целью платформы является стать единственной организованной точкой сбора для изобретателей военного времени, а также тех, кто заинтересован в их приобретении или финансировании.
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Изобретатели на платформе могут:
- Разместить собственные изобретения военного времени.
- Рассказать о разработках и прототипах.
- Найти необходимое финансирование или ментора.
- Получите больше возможностей для сотрудничества с производителями, предприятиями и бизнесами.
Платформа постоянно расширяет круг участников. Более 100 заявок от украинских изобретателей уже были поданы к рассмотрению и проходят модерацию. Более 25 разработок, которые ищут поддержку и финансирование, уже на сайте Brave Inventors. Среди них:
- ударно-разведывательные комплексы БПЛА,
- системы накопления энергии,
- антидроновые ружья,
- внедорожник и многие другие украинские разработки.
Brave Inventors нацелен объединить все заинтересованные в построении сильной страны стороны. В частности это:
- Опытные изобретатели оружия, противоударных комплексов, оборудования и других военных инструментов;
- Начинающие разработчики, имеющие прототипы изобретения и ищущие финансирование на изготовление и масштабирование;
- Инвестиционные фонды и самостоятельные инвесторы, заинтересованные в инвестировании в военные технологии;
- Волонтеры, которые находятся в постоянном поиске необходимого для армии оборудования и сотрудничают с международными и отечественными благотворительными фондами и организациями;
- Бизнесы, компании и предприятия, занимающиеся социальной деятельностью и вкладывающие часть доходов в поддержку армии;
- Граждане, заинтересованные во всесторонней помощи фронта и приближении Победы Украины.
Brave Inventors должна стать точкой сбора для изобретателей военного времени и инвесторов в новые разработки: смотрите видео
Миссия Brave Inventors – внести свой вклад в победу Украины и ее светлое будущее. Привлечь внимание к украинским разработкам и стимулировать изобретательскую деятельность в стране.
Мы верим, что украинские изобретения военного времени будут признаны на мировом уровне и будут активно использоваться не только в нашей стране, но и в странах союзников,
– отмечают авторы платформы.
Они добавляют, что украинские защитники нуждаются в современных и эффективных изобретениях. А общая поддержка способна поддержать их создание.