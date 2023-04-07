Мета платформи – стати єдиною організованою точкою збору для винахідників воєнного часу, а також тих, хто зацікавлений в їх придбанні чи фінансуванні.

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Винахідники на платформі можуть:

Розмістити власні винаходи воєнного часу.

Розповісти про розробки та прототипи.

Знайти необхідне фінансування чи ментора.

Отримати більше можливостей для співпраці з виробниками, підприємствами та бізнесами.

Платформа постійно розширює коло учасників. Понад 100 заявок від українських винахідників вже були подані до розгляду та проходять модерацію. Понад 25 розробок, які шукають підтримки та фінансування, вже на сайті Brave Inventors. Серед них:

ударно-розвідувальні комплекси БПЛА,

системи накопичення енергії,

антидронові рушниці,

позашляховик та багато інших українських розробок.

Якщо ви бажаєте допомогти ЗСУ та підтримати винахідників військового призначення, переходьте на сайт Brave Inventors.

Brave Inventors націлений об’єднати всі зацікавленні у побудові сильної країни сторони. Зокрема це:

Досвідчені винахідники зброї, протиударних комплексів, обладнання та іншого військового інструментарію;

Розробники-початківці, які мають прототипи винаходу та шукають фінансування на виготовлення та масштабування;

Інвестиційні фонди та самостійні інвестори, які зацікавлені в інвестуванні у військові технології;

Волонтери, які знаходяться у постійному пошуку необхідного для армії обладнання та співпрацюють з міжнародними та вітчизняними благодійними фондами та організаціями;

Бізнеси, компанії та підприємства, які займаються соціальною діяльністю і вкладають частину доходів у підтримку армії;

Громадяни, які зацікавлені у всебічній допомозі фронту та наближенні Перемоги України.

Brave Inventors має стати точкою збору для винахідників воєнного часу та інвесторів у нові розробки: дивіться відео

Місія Brave Inventors – зробити свій внесок у перемогу України та її світле майбутнє. Привернути увагу до українських розробок та стимулювати винахідницьку діяльність в країні.

Ми віримо, що українські винаходи воєнного часу будуть визнані на світовому рівні та будуть активно використовуватися не лише в нашій країні, а й в країнах союзників,

– зазначають автори платформи.

Вони додають, що українські захисники потребують сучасних та ефективних винаходів. А спільна підтримка здатна підтримати їх створення.

Розробники, які мають власний винахід та шукають можливість для його реалізації, можуть залишити заявку, перейшовши на BRAVE INVENTORS UA.