Журналист Денис Казанский сообщил, что на пожарище было 5 – 6 человек. Однако понять, сколько точно жертв – трудно.

Важно Разведка опубликовала имена оккупантов из 64-й бригады, которые совершали преступления в Буче

Очевидно, сначала их убили в одной из расстрелянных машин, а потом хотели заместить следы и избавиться от тел,

– рассказал Казанский.

Тела убитых мирных украинцев нашли на пересечении улиц Старояблонской и Ивана Франко.

Внимание! Фотография замученных украинцев может вас шокировать. Не рекомендуем просматривать ее детям.

"Русский мир" в Украине / Фото Дениса Казанского

К теме смотрите видео, как оккупанты пытали людей в одном из подвалов Бучи: