На Марш пришли женщины, вынужденно временно переселившиеся в Будапешт, чтобы найти безопасность и убежище. Многие пришли с детьми.

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Участницы акции принесли с собой игрушки, куклы и завернутые одеяла, чтобы привлечь внимание к детям, убитым российскими военными.

Шествие началось в 14:00. В конце марша женщины присоединились к демонстрации "Пусть это наконец-то закончится".

Как напомнили организаторы марша, украинские дети истекают кровью, не доезжая в медицинские учреждения, умирают под завалами зданий, а Россия разрушает детские больницы и роддома. Из-за отключения света, воды и газа малыши выживают в холодных подвалах.

Между тем, российские войска блокируют гуманитарную помощь, а детей и женщин расстреливают во время эвакуации.

Марш Матерей в Будапеште 2 апреля: смотрите видео