На Марш прийшли жінки, які вимушено тимчасово переселилися до Будапешту, щоб знайти безпеку та прихисток. Багато хто прийшов з дітьми.

До теми Можливо, Орбан загубив чесність в контактах з Москвою, – Зеленський про прем'єра Угорщини

Учасниці акції принесли із собою іграшки, ляльки та загорнуті ковдри, щоб привернути увагу до дітей, яких вбили російські військові.

Хода почалася о 14:00. Наприкінці маршу жінки приєдналися до демонстрації "Нехай це нарешті закінчиться".

Як нагадали організаторки маршу, українські діти стікають кров’ю, не доїжджаючи до медичних установ, помирають під завалами будівель, а Росія руйнує дитячі лікарні й пологові будинки. Через відключення світла, води та газу малюки виживають у холодних підвалах.

Тим часом російські війська блокують гуманітарну допомогу, а дітей та жінок розстрілюють під час евакуації.

Марш Матерів у Будапешті 2 квітня: дивіться відео

До слова, такі ж Марші Матерів вже пройшли у: Італії, Німеччині, Америці, Бельгії, Франції, Польщі, Австрії, Чехії та на Кіпрі.